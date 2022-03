„A Fradi csapatként nem játszik úgy, ahogy képes lenne rá”

– Esitiről tudni kell, hogy az elmúlt két-három hónapban nem nagyon játszott 90 percet végig, ez az első alkalom volt most számára. Összességében meg vagyok elégedve a teljesítményével, de úgy gondolom, hogy ez lehet még jobb és jobb is, ahogy telik az idő. Alapvetően szerintem maximálisan hozta a stabilitást a csapatunkba, de természetesen azért szeretnék még sokkal többet látni is tőle – mondta Csercseszov, aki az M4 Sport kamerája előtt elmondta, nem bánja csapata hibáit.

Ha nem követnénk el hibákat, nem lenne szükségünk edzőre, nekem pedig nem lenne munkám.

A Honvéd vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics szerint egyes játékosait meglepte a Ferencváros, ugyanakkor a szerb szakvezető kitért az ellenfél teljesítményére is.

– Nem vagyok elégedett, csak az utolsó 20-30 perccel, amikor azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Túl sok teret és időt adtunk nekik az első félidőben, az ellenfél agresszivitása néhányakat meg is lepett.

A Fradinak kiemelkedő egyéni képességű játékosai vannak, de csapatként nem játszanak úgy, ahogy képesek lennének.

– Tamás Krisztián sérülése komoly probléma, az ő posztján nincs helyettes. Az ő sérüléséhez hasonló esetek miatt bántam óvatosan a legjobbjainkkal, a Covid miatt a felkészülésünk nem volt az igazi. Ezért forgattam a csapatot.

Most már tudom, hogy kik hajtanak, kikre számíthatok az elmúlt két meccsünk alapján.

– Jonsson jó erőben van – őt meglepte az NB I agresszivitása. Jó képességei vannak, de idő kell neki – foglalta össze a tapasztalatait Vignjevics.

Borítókép: Csercseszov és Vignjevics (előtérben) egyszerre értetlenkedik (Fotó: MTI/Kovács Tamás)