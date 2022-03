Megizzadt a Paks a Magyar Kupa elődöntőjéért Kazincbarcikán

Talán meglepő, hogy a két csapat közül a most NB III-as Kazincbarcika jutott már a Magyar Kupa elődöntőjébe, a Paks viszont még sohasem. Ez a bravúr legutóbb az 1990/91-es idényben jött össze a borsodi csapatnak, akkor a még Kazincbarcikai Vegyész néven szereplő kék-sárgák a Tatabányai Bányászt búcsúztatták a negyeddöntőben.

Most az élvonal leggólerősebb csapata ellen kellett volna megismételni a bravúrt, és a harmadosztályú együttes minden tőle telhetőt meg is tett érte. Bátran futballozott, és bár a hazai kapusnak, Megyerinek kellett többet védenie az első játékrészben, a Barcika is veszélyes támadások sorát vezette. Ugyanez állt a szünet után is, majd a 74. percben némi szerencsével szereztek vezetést a paksiak: egy közeli fejest szépen védett Megyeri, de a labda Szabó János elé hullott, aki két lépésről a hálóba fejelt – 0-1.

A Kazincbarcika derekasan helyt állt, a Paksnak meg kellett dolgoznia a továbbjutásért, ám számára alighanem az volt a legfontosabb, hogy játszhat a Magyar Kupa döntőjéért.

Magyar kupa, negyeddöntők. Kedd: Kazincbarcika (NB III)–Paks 0-1 (0-0), gólszerző: Szabó J. (74.), Bp. Honvéd–Ferencváros 20.00 (tv: M4 Sport). Szerda: Békéscsaba (NB II)–Újpest 20.00 (M4 Sport). Csütörtök: ETO FC (NB II)–Mol Fehérvár 20.00 (M4 Sport)

