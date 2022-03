A hazai Eb-n bemutatkozik az új generáció a magyar válogatottban

Olyan, a visszavonulás küszöbén, vagy már azon túl lévő közelmúltbeli klasszisok nem indulnak, mint a vb-aranyérmes Sastin Marianna, az Európa-bajnok Barka Emese, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lőrincz Tamás, az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok Lőrincz Viktor, a vb- és Eb-győztes Korpási Bálint, a világbajnok Kiss Balázs vagy a vb- és Eb-harmadik Veréb István. A távol maradók között találunk egy ifjú titánt is: vasárnap vált hivatalossá, hogy vállműtéte utáni lábadozásából még nem épült fel teljesen a vb-2., olimpiai ötödik helyezett Szőke Alex.

A keretben azonban rajta kívül is találunk fiatal kiválóságot, kötöttfogásban és a nők között az indulók szinte mindegyike nyert már érmet utánpótlás-világversenyen. Olyan is akad, aki már a felnőttmezőnyben is bizonyított – például az Eb-harmadik, Európai Játékokon második Torba Erik, aki ismét bevállalja a nagy fogyást, s elindul a 60 kilogrammosok között. Ott lesz a hazai kontinensviadalon a betegségéből felépülő, Eb-második Lévai Zoltán is, akiről és a többi kötöttfogásúról Bácsi Péter, a Magyar Birkózószövetség (MBSZ) szakmai igazgatója így beszélt az MBSZ honlapján:

– Zoli tavaly szívizomgyulladás miatt öt hónapos kényszerpihenőre szorult, és őszintén, nem gondoltam, hogy ennyire hamar visszatér. Ugyanakkor nagyon örülök neki! Úgy tűnik, jó formában van, részt vett Bulgáriában a rangos Dan Kolov–Nikola Petrov-emlékversenyen, ahol annak ellenére is biztató teljesítményt nyújtott, hogy nem szerzett érmet. Kötöttfogásban három olyan viadal volt, amelyre válogatóként tekintettünk, Zágrábban, Veliko Tarnovóban és idehaza, Budapesten. A legszorosabb csata a 87 kilogrammosok között zajlott: az U23-as vb-második Losonczi Dávid sérülés miatt nem tudott indulni, az U23-as világ- és Európa-bajnok, felnőtt Eb-3. Szilvássy Erik, valamint a vb-5., junior vb- és Eb-győztes Takács István csatájából végül előbbi került ki győztesen.

A női válogatott nyolc tagja nem akármilyen sorozatterhelésnek van kitéve: a budapesti Eb mellett az e heti plovdivi U23-as Európa-bajnokságon is képviselik a magyar színeket.

– A lányok és a szabadfogású fiúk válogatási szisztémája három helyett két versenyre szűkült. Fontos kiemelni, hogy a hölgyek között az U23-as Európa-bajnokságon elért eredmény is befolyásolhatja a Budapesten érdekelt csapat összetételét, így a most közölt keret még változhat. A női válogatottunk tehát nagyon fiatal még, s azt hiszem, a sportolók töretlen fejlődésének érdekében nem a budapesti, hanem a plovdivi eseménynek kell prioritást élveznie. Két héten belül nagyon nehéz kétszer csúcsformát időzíteni. Az Eb-második Németh Zsanett kihagyta a válogatóversenyeket, így nem lép szőnyegre a BOK-csarnokban.

Bácsi Péter arról is beszélt, hogy a szabadfogásúak között a legnagyobb meglepetés a 86 kilogrammosok között történt.

– Püspöki Patrik mindenkit meglepett, maga mögé utasította az utánpótlás-világversenyeken többször is jól szerepelt Mester Milánt és Lukács Botondot. A többi súlycsoportban nem voltak különösebben nagy kérdések. Örömmel figyeltük nehézsúlyú Eb-ezüstérmesünk, Ligeti Dániel jó szereplését, aki a Törökországban február végén rendezett nívós nemzetközi viadalon remek birkózással bronzérmet nyert. Nagyon jót tenne az önbizalmának, ha Budapesten is dobogóra állhatna, remélem, sikerül neki. Honosított orosz sportolóink sikerességében is bízhatunk, Muszukajev Iszmail és Vlagyiszlav Bajcajev egyaránt érmet nyerhet.

A nők Dunavarsányban, a kötöttfogásúak Tatán, míg a szabadfogásúak a fővárosban edzőtáboroznak, az MBSZ mindhárom összetartásra szép számmal vár külföldi csapatokat. Az Európa-bajnokság a grapplingesek küzdelmeivel március 26-án kezdődik, a birkózók 28-án rajtolnak. A belépés ingyenes lesz a BOK-csarnokba.

A magyar válogatott az Eb-re:

Szabadfogás: 61 kg: Halidov Gamzatgadzsi (ESMTK), 65 kg: Muszukajev Iszmail (Ferencváros), 70 kg: Antal Dániel (Újpesti TE), 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 79 kg: Vida Csaba (Kecskeméti TE), 86 kg: Püspöki Patrik (Baja), 97 kg: Vlagyiszlav Bajcajev (Csepeli TC), 125 kg: Ligeti Dániel (Haladás).

Kötöttfogás: 60 kg: Torba Erik (Honvéd), 63 kg: Kecskeméti Krisztián (Cegléd), 67 kg: Váncza István (Ferencváros), 72 kg: Fritsch Róbert (Bp. Honvéd), 77 kg: Lévai Zoltán (Bp. Honvéd). 82 kg: Lévai Tamás (Bp. Honvéd), 87 kg: Szilvássy Erik (Csepeli BC), 97 kg: Érsek Róbert (Bp. Honvéd), 130 kg: Vitek Dáriusz (Bp. Honvéd)

Nők: 50 kg: Szekér Szimonetta (Bp. Honvéd), 53 kg: Dénes Mercédesz (Érdi Spartacus). 55 kg: Bognár Erika (Bp. Honvéd), 57 kg: Szél Anna (Orosháza), 59 kg: Dollák Tamara (Újpesti TE), 62 kg: Szabó Nikolett (Ferencváros), 68 kg: Szabados Noémi (Ferencváros), 72 kg: Elekes Emese (Vasas), 76 kg: Nagy Bernadett (Újpesti TE).

Borítókép: Lévai Zoltán felépült a szívizomgyulladásából (Forrás: MBSZ/UWW)