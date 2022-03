A kormány segít a Chelsea-nek, telt ház fogadhatja a Real Madridot

Mindez tehát azt jelenti, hogy a csapat telt ház előtt fogadhatja a BL negyeddöntőjében a Real Madridot, mert arra a sorozatra értékesíthet alkalmi belépőket is, a PL-ben viszont csak a bérletesek és a vendégszurkolók lehetnek ott a lelátókon.

– Köszönettel tartozunk a Chelsea-szurkolók türelméért, amíg sikerült a különböző szervezettekkel tető alá hoznunk ezt a megoldást. Azóta dolgoztunk a Chelsea működésének biztosításán, azon, hogy a klub tovább futballozhasson a legmagasabb szinteken, amióta életbe léptek a szankciók a tulajdonos Roman Abramovics ellen. Nem volt könnyű megtalálni a működőképes megoldásokat – mondta Nigel Huddleston sportminiszter.

Fotó: MTI/EPA/Andy Rain

További segítséget jelent, hogy a kormány lehetővé teszi a Chelsea anyavállalata, a Fordstam számára, hogy 30 millió fontot felszabadítson, így a klub fedezheti a költségeit, ez körülbelül egy havi bérnek felel meg a londoni egyesületnél. Közben pedig a Chelsea eladása folyamatban van, Roman Abramovics 19 év után válik meg tőle, miután a Premier League megfosztotta a klubigazgatói tisztségétől. Kikötés ugyanakkor, hogy az orosz üzletembernek nyeresége nem származhat az üzletből.

Úgy tűnik, hogy érdeklődőben nincs hiány, az Independent című angol lap szerint 200-nál is többen érdeklődtek a klub iránt, a komolyan vehető ajánlatok száma ugyanakkor legfeljebb húsz lehet a brit sajtó szerint. Pénteken állítólag érkezett egy nagy vevő is: a Chelsea korábbi védője, Tal Ben Haim által képviselt arab konzorcium 2 milliárd fontot sem sajnálna a kékekért. Mellettük van Dél-Koreából érkező vevő is, Catalina Kim vezérigazgató szerint a C&P Sports Group és a Hana Financial Group is az érdeklődők között van.

A Guardian úgy tudja, hogy a ChelseaDAO nevű szurkolói csoport is vinné a klub részvényeinek tíz százalékát. Rajtuk kívül több amerikai és angol cég is megszerezné a BL-címvédőt, de a Hansjörg Wyss vezette svájci konzorcium is esélyes. Az eladás lebonyolításáért a New York-i Raine bank felel, neki kell kiválasztania a három legjobb ajánlatot. A Telegraph szerint ezt követi majd egy újabb ajánlati kör, és utána hamarosan kiderülhet, hogy ki veszi meg az orosz vállalkozótól a Chelsea-t.

Borítókép: a csapat szurkolói mehetnek a legfontosabb meccsekre (Fotó: Neil Hall)