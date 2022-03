Lőw Zsolt megszólalt a Chelsea-nél való jövőjéről

A 42 éves szakember a válogatott szünetben a Balatonon pihen néhány napot, ugyanakkor az M1 aktuális csatornának hosszabb interjút adott, amelyben többek között beszélt az ukrajnai háború miatt az orosz milliárdos Roman Abramovics által birtokolt londoni klub körül kialakult helyzetről.



Mint azt elmondta, a legtöbb információról a sajtóból értesülnek, de természetesen a klubvezetők rendszeresen tájékoztatják a szakmai stábot. Hozzátette, múlt péntekig kellett leadni a vételi ajánlatokat az egyesület megvételére, több is érkezett, hamarosan pedig megtörténhet a tulajdonosváltás.



– A csapat és a szakmai stáb összefogott, jelen pillanatban csak magunkra számíthatunk, próbálunk csak arra fókuszálni, amire befolyásunk van – mondta a magyar tréner, aki szerint a korábbi vezetés mindent maximálisan biztosított és szabad kezet adott a szakmai stábnak, az eredmények pedig jöttek is, így véleménye szerint a következő tulajdonosnak is hasonló szemlélettel kell bírnia a siker érdekében. Hozzátette, Angliában ez természetes dolog.