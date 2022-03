A Mercedes sokkolta a mezőnyt, Wolffnak máris magyarázkodnia kell

Korábban a Red Bullt érte kritika amiatt, hogy túlságosan is rejtegeti idei versenygépét, és felmerült a pletyka, hogy a bemutatón csupán egy, a Formula–1 által tavaly bemutatott prototípus autót vontak be a csapatra jellemző fényezéssel, és azt tárták a nyilvánosság felé.

A Mercedesnél nem érte szó a ház elejét, de később kiderült, a német istállónak is volt rejtegetnivalója, méghozzá az autója valódi kialakítása. Az idény előtti első kollektív teszt óta ugyanis alaposan megváltozott a W13, az oldaldobozok és a padlólemez is megújult, s csütörtökön erről a vetélytársak is tudomást szereztek.

A closer look at Mercedes' astonishing innovation on the W13 from Barcelona to Bahrain 🔎#F1Testing #F1 pic.twitter.com/nTqgLrQBC5 — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

Elsőként Christian Horner szólalt meg a fejleményekről. Az Auto Motor und Sport szerint a Red Bull csapatfőnöke azonnal kijelentette, vannak olyan megoldások a Mercedes autóján, amelyek nem biztos, hogy szabályosak. Az energiaitalosok később tagadták, hogy Horner ezt mondta volna, Toto Wolff ugyanakkor válaszolt a „nem létező” nyilatkozatra:

Fél órája látta először az autónkat. Honnan veszi, hogy bármi is szabálytalan rajta?

– tette fel a költői kérdést a Mercedes csapatfőnöke.

Ugyanakkor a W13 B verziója a szabályalkotók kíváncsiságát is felkeltette, Ross Brawn elismerte, az autó kialakítása őket is meglepte.

– Nem kérdéses, a Mercedes koncepciójára nem számítottunk. Nagyon extrém értelmezése ez a szabályzatnak, és szerintem elkerülhetetlen, hogy sok vitát eredményezzen az ő interpretációjuk. Az új szabályokkal már csak így megy ez. Bármilyen keményen is próbálsz bezárni minden lehetőséget – és elhihetik, százával zártuk be őket –, a Formula–1 leleményessége mindig is rendkívüli volt

– magyarázta az F1 sportigazgatója. – Most vissza fogunk menni, és vizsgálni fogjuk a megoldásokat, hogy biztosítsuk, azok nem térnek el a szabályok eredeti céljaitól. Az első benyomásunk alapján egyelőre nincs semmi, ami miatt különösen aggódnunk kellene a szabályok céljai szempontjából.

Gasly az élen

A csütörtöktől szombatig tartó bahreini teszt első napját a francia Pierre Gasly (Williams) fejezte be az élen, mögötte a Ferrari duója következett Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben. Lewis Hamilton (Mercedes) a tizenegyedik helyen zárta a napot. A címvédő Max Verstappen (Red Bull) csütörtökön nem száguldozott, pénteken ül majd autóba, míg csapattársa, Sergio Pérez a tizedik lett.

Borítókép: Lewis Hamilton a bahreini kollektív teszt csütörtöki napján (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)