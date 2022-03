A történelmi pillanatban az MTK játékosa sem hitt a szemének

Bár Észak-Macedónia számára a siker még nem jelenti története első vb-szereplését, a játékosok – köztük a sikerben csereként beállva szerepet vállalt Szpirovszki – alaposan megünnepelték a sikert.

– Táncoltunk, ugráltunk, énekeltünk, az este minden pillanatát élveztük, ilyen sikert ritkán ér el az ember pályafutása során. Hajnali két óra volt, mire ágyba kerültünk. Úgy voltunk vele, élvezni kell az estét. Ilyenkor egyébként is nehéz elaludni, nehezen jön az álom, most pedig volt is miért ébren maradni. A szálloda halljában közösen ünnepeltünk, aztán mindenki kidőlt, mégiscsak kőkemény mérkőzést játszottunk.