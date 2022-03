Így előzi meg a Red Bull, hogy Verstappen a Mercedeshez szerződjön

Max Verstappen 2015-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be a Formula–1-ben, akkor még a Red Bull fiókcsapatánál, a Toro Rossónál rótta a kilométereket. Egy évvel később négy futam zajlott le az idényből, amikor lehetőséget kapott a bizonyításra a „nagy testvérnél” is, és a fiatal holland azonnal meghálálta a bizalmat: hatalmas szenzációt okozva már az első versenyét megnyerte a Red Bull színeiben.

Verstappen azóta is hűséges volt az istállóhoz, s ennek 2021-ben érett be a gyümölcse, amikor az osztrák csapat olyan autót tett alá, amivel a világbajnoki címért is harcolhatott, sőt a csúcsra is ért vele. A 24 éves pilóta ezek után lelkendezve azt nyilatkozta, soha nem hagyná el az alakulatot:

Szerintem tudják, mennyire imádom őket. Remélem, még tíz-tizenöt évig folytathatjuk közösen. Nincs semmi okom a váltásra, az életem hátralévő részében velük szeretnék maradni. Tudom, hogy ez őrület, de remélem, hogy megengedik.

Úgy tűnik, ezek nem csak üres szavak voltak, mert holland lapértesülések szerint a héten bejelenthetik, hogy a Verstappen–Red Bull házasság legalább 2027-ig folytatódik.

A versenyző jelenlegi szerződésével 25 millió eurót tehet zsebre, azonban ez a megállapodás csak 2023 végéig szólt, és a száguldó cirkusz berkein belül felmerült a pletyka, hogy Lewis Hamilton nyugdíjba vonulása esetén Verstappen venné át a helyét a Mercedesnél. Bárhogy is döntsön a brit rekorder, ez a forgatókönyv minden bizonnyal nem valósul meg, erről gondoskodott most a Red Bull. A hírek szerint

az energiaitalosok megduplázzák pilótájuk fizetését, aki évi 50 millió eurót (több mint 18 milliárd forintot) kereshet – ennél magasabb összegről szóló szerződést még sosem írt alá versenyző az F1-ben.

Mert bár Hamiltonnak is 50 millió eurót utal át évente a Mercedes, az ő megegyezése csupán kétéves, 2021-től 2023-ig szól.

A Red Bullnak alighanem nem okoz majd túl nagy fejtörést Verstappen fizetésének kigazdálkodása, hiszen az alakulat a közelmúltban az Oracle-lal írt alá öt évre szóló, 500 millió dollár értékű megállapodást, ami napjaink egyik legjövedelmezőbb szponzori egyezsége a száguldó cirkuszban.

Verstappen szerződéshosszabbítását még ezen a héten bejelenthetik.