Ligeti Dániel: Sokkhatás alatt állok, őrület az egész, ami itt történt

Az Európa-bajnokság harmadik versenynapján a BOK-csarnokban két szabadfogású birkózónk lett volna érdekelt a bronzmérkőzéseken, de a junior Eb-3. Halidov Gamzatgadzsi (61 kg, ESMTK) kedden szerzett sérülése miatt a negyeddöntőhöz hasonlóan most sem tudott kiállni, így ötödik lett. Az Eb-ezüst- és -bronzérmes Ligeti Dániel (125 kg, Haladás) viszont 2011, 2012 és 2014 után újra megpróbált felállni a dobogóra, pályafutása során negyedszer. Oroszként junior-világbajnok, honosított szerbiai riválisát, Magomedgadzsi Nuraszulovot legutóbbi csatájuk, az idei Yasar Dogu-emlékverseny bronzmeccsének hajrájában le tudta gyűrni. Most viszont nagyszerűen kezdett, levitel, pörgetés, 4-0 ide a félidőben. A rivális értelemszerűen jött előre, miközben a szombathelyi versenyzőnek megbicsaklott a jobb lába, utána már sérülten küzdött. Egy adok-kapokból 6-2-vel jöttek ki, majd még egy mögé kerülés is belefért, Ligeti Dániel 6-4-re nyert és a hazai közönség tombolása közepette újra érmes lett a kontinensviadalon. Mindent elmond a küzdelem hevességéről, hogy ő lépni alig tudott – utóbb kiderült, kiújult egy közelmúltbeli sérülése, elszakadt a combhajlító izma –, Nuraszulov pedig gyakorlatilag elájult a végére.

Honfitársunk sérülése miatt ülve, de nagyon boldogan nyilatkozott:

– Teljes extázisban vagyok, sokkhatás alatt állok! Őrület az egész, ami itt történt! Nyolc év után nyertem ismét érmet világversenyen, s először itthon. Elképesztő… Életem talán legkeményebb két napján vagyok túl. Oxigénből volt elég, a lábamból viszont kevésbé, meccs közben megsérült, majdnem három percet kellett végigküzdenem vele. A csodálatos szurkolótábor nélkül biztosan nem sikerült volna, végtelenül hálás vagyok nekik. S ha nem tudok lépni, remélem, valaki feltesz majd a dobogóra...

És ez nem tréfa volt.

Összességében a magyar szabadfogású válogatott nagyszerűen, egy-egy arany- (Muszukajev Iszmail, 65 kg), ezüst- (Bajcajev Vlagyiszlav, 97 kg) és bronzéremmel (Ligeti Dániel), valamint egy ötödik hellyel (Halidov Gamzatgadzsi) zárta a hazai rendezésű kontinensviadalt.

Szerdán a nők is elkezdték Eb-szereplésüket, soraikban négy magyarral. A március eleji plovdivi U23-as Eb-t megnyerő Nagy Bernadett (76 kg, UTE) tartósította jó formáját. Nehéz sorsolása ellenére nagyszerűen menetelt, előbb az utolsó tíz másodpercben fordítva 4-2-re verte a vb-bronzérmes osztrák Martina Künzöt, majd 9-2-es állásnál két vállra fektette az Európa Játékokon ezüstérmes német Francy Rädeltet. S készülhetett az elődöntőre, ahol a súlycsoport egyik legnagyobb alakja, a világ- és négyszeres Európa-bajnok, tokiói olimpiai bronzérmes, 31 éves török Yasemin Adar várt rá.

– Soha nem birkóztam még vele, csak edzésen, egy évvel ezelőtt. Akkor nagyon erős volt, „agyonvert”; azóta remélem, erősödtem annyit, hogy pariban legyek vele. Természetesen nyerni akarok – szögezte le Nagy Bernadett. – Már reggel, a bemelegítőteremben éreztem, mennyire jó formában vagyok, és magam is meglepődtem azon, hogy elődöntőbe jutottam ezen az ágon. Jobban birkózom, mint az U23-as Európa-bajnokságon, letisztultabban is gondolkozom – tette hozzá.

A török klasszissal sajnos nem bírt, mert kiegyenlített kezdés után Adar megkontrázott egy magyar támadást, s a „csomag” nevű fogással két vállra fektette Nagyot.

– Rossz pillanatban támadtam, és ezt rögtön kontrázta a török, »becsomagolt«. Nem azt éreztem, hogy ennyivel jobb nálam, örültem volna, ha szorosabb meccset birkózunk egymással. Amiatt persze boldog vagyok, hogy az éremért birkózhatok, igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy dobogóra álljak – értékelt honfitársnőnk, aki így a csütörtöki bronzmérkőzésen küzd majd a bolgár Maria Oriaskovával.

A többi magyar közül Szekér Szimonetta (50 kg, BHSE) 3-2-re veszített az azeri Turkan Nasirova, Bognár Erika (55 kg, BHSE) 3-0-ra az Eb-3. török Bediha Gün, Szabados Noémi (68 kg, Ferencváros) pedig szintén 3-0-ra a francia Pauline Lecarpentier ellen. Utóbbi folytathatja majd, szerencsés módon szintén a bronzmérkőzésen a lengyel Natalia Strzalkával szemben.

Csütörtökön újabb négy magyar hölgy kezdi meg az Eb-szereplését, Dénes Mercédesz (53 kg, Érdi Spartacus) bolgár, Dollák Tamara (57 kg, UTE) finn, Szabó Nikolett (62 kg, Ferencváros) szerbiai, Elekes Emese (72 kg, Vasas) pedig francia riválissal.

San Marinó-i arany is született az Eb-n

Két török (Feyzullah Aktürk – 92 kg, Taha Akgül – 125 kg), valamint egy-egy örmény (Arszen Harutyunyan – 61 kg), szlovák (Tajmuraz Salkazanov – 74 kg) és San Marinó-i (Myles Nazem Amine – 86 kg) aranyérem született szerdán az Eb-n, melyen lezárultak a szabadfogásúak küzdelmei. A nap rangadóját a török Taha Akgül nyerte meg a grúz Geno Petriashvili ellen 125 kilogrammban, míg az amerikai származású, Tokióban olimpiai harmadik Myles Nazem Amine (86 kg) San Marino első kontinensbajnoki címét szerezte meg.

Borítókép: Ligeti Dániel a nehézsúly bronzmeccsén combizomszakadással és megroppant térddel is diadalmaskodott (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)