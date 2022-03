Magasan van a belgrádi mérce jogász diplomás olimpikonunknak

A 29 esztendős Nguyen Anasztázia háta mögött csaknem húsz évet átfogó sportpályafutással minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy résztvevője lehessen a a belgrádi világbajnokságnak. Az MTK atlétanője a 638 centiméteres idei legjobbjával csak remélheti, hogy befér a vb-n versenyszáma tizenhatos mezőnyébe, de ha 645-650-re javulna, az esélyei máris sokkal jobbak lehetnének. A sorompó hétfőn éppen Belgrádban nyílhat fel, a szerb fővárosban holnap a vb főpróbájának is nevezhető nemzetközi versenyt rendeznek.

Az MTK sík- és váltófutóként, de még inkább távolugróként tizennyolc országos bajnoki aranyérmet összegyűjtött atlétanője mellett Lesti Diana is szeretne élni ezzel az egyedi lehetőséggel, és megjavítani az idei legjobbját, neki ez 653 centiméter.

– Több van bennem, mint amennyit az eddigi fedett pályás versenyeken ki tudtam hozni magamból, igazán csak annak tudok örülni, hogy a korábbiaknál jóval több volt az érvényes kísérletem – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Nguyen Anasztázia, akinek mostanáig a 2019-es esztendő jelentette a pályafutása csúcsát. Akkor a dohai világbajnokságon tizenkettedik lett, 677 centiméteres egyéni csúccsal győzött az országos bajnokságon aranyérmet, de vastapsot kapott a 670 centis ugrásáért Székesfehérváron a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon is.

Most, hogy kezd összeállni egy nagy ugrás minden feltétele, bosszankodnék, ha lemaradnék a belgrádi világbajnokságról. Egyre jobban kezdem érezni az elugródeszkát, a nekifutás utolsó szakaszában korrigálni is tudok, ezért sem könnyű elfogadni, hogy idén beálltam a 637-638-ra, amivel a nemzetközi mezőnyben nem lehet túl sokat kezdeni.

A jogász diplomás sportolónő, aki egyelőre azért nem praktizál, mert minden energiáját és idejét az atlétikának szenteli, úgy érzi, hogy testben és lélekben továbbra is kész megfelelni az edzések és a versenyek kihívásának.

– Fizikailag és mentálisan is képes vagyok jól felspannolni magamat, ezért nem is azzal a kérdéssel foglalkozok, hogy vajon meddig tudok még kitartani, hanem sokkal inkább az eredményeimmel, a javítás szándékával – folytatta Nguyen Anasztázia, aki tavaly 668 centis eredménnyel futott neki a tokiói olimpiának, ahol viszont csak 652-ig jutott, ez pedig kevés volt a döntőbe jutáshoz. Nyolc centiméteren múlt a céljának elérése.

– A belgrádi világbajnokság előtt a nemzetközi szövetség meglehetősen magasra állította a mércét a távolugrók előtt. Jelenleg két úton lehet kijutni a világbajnokságra: vagy a kemény 680 centis szint teljesítésével, vagy a világranglistán elfoglalt helyezés alapján. Utóbbi esetben versenyzőnként öt eredményt vesznek figyelembe, azokból tevődik össze a bizonyítvány. Az már most biztos, hogy az ukrajnai események következtében orosz és fehérorosz indulója nem lesz a világbajnokságnak, emellett egyre több lemondásról is tudomást szereztünk, így aztán még napokat kell várni arra, hogy végül is hol húzzák meg az indulás feltételét meghatározó vonalat – mondta befejezésül az olimpiai 16. helyezett atlétanő.

Nguyen Anasztázia Lesti Diana társaságában vasárnap autóval indult el a világbajnokságnak otthont adó Belgrádba. Másfél hét múlva újra a szerb főváros felé venné az irányt.

Borítókép: Nguyen Anasztázia bízik benne, hogy ott lehet a világbajnokságon (Fotó: MTI/Makó Éva)