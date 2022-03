Nincs gigaszerződés, a PSG máshogy próbálja marasztalni Mbappét

Sergio Ramos rögös útja

Leonardo Sergio Ramos elmúlt hónapjairól is elmondta a véleményét. A spanyol védő tavaly nyáron érkezett a PSG-hez, azonban a pályafutása franciaországi időszakát nem lehet sikersztorinak nevezni, mert folyamatos sérülései miatt alig lépett pályára. A sportigazgató bevallotta, nem erre számítottak a klubnál, amikor leigazolták a veterán játékost.

– Amikor aláírtuk a szerződést, fizikailag jó állapotban volt. Mégis csak öt meccsen játszott eddig nálunk. Sajnos nem valósult meg, amit elképzeltünk. Ez nehéz neki és mindenki másnak is. A teszteredmények nem hazudnak, és amikor eljön a nap, hogy ki kell jelentenünk, többet már nem játszhat, mindenki elfogadja majd ezt. Egyelőre azonban nem ez a helyzet.

Még nem akarunk semmilyen következtetést levonni, hiszen az idény nem ért véget. Én ugyanakkor nem félek vállalni a felelősséget a hibákért, amit elkövetek

– mondta sokat sejtetően Leonardo.

Fotó: Christophe Petit Tesson

Mi lesz Pochettinóval?

Mauricio Pochettino 2021 januárjában lett a Paris Saint-Germain vezetőedzője. Érkezésétől kezdve szinte folyamatosan arról szólnak a hírek, hogy az argentin tréner boldogtalan a francia fővárosban, ezért nem tölti ki a 2023 nyarán lejáró szerződését, és a Tottenham Hotspurhöz, a Manchester Unitedhez, esetleg a Real Madridhoz távozhat. A PSG-t pedig többek között Zinedine Zidane-nal boronálták össze. Leonardo elmondása szerint azonban a pletykáknak nincs semmilyen valóságalapja.

– Egy év még hátravan a szerződéséből.

Őszintén szólva soha nem gondoltunk arra, hogy más vezetőedzőt hozzunk a csapathoz. Nem vettük fel a kapcsolatot Zidane-nal és senki mással sem.

Pochettino a legjobb öt edző egyikének számított, mielőtt megérkezett volna hozzánk, és ez ma is igaz rá. Látjuk a fejlődést, még ha történtek olyan dolgok is, amelyek nem erre utaltak. Úgy látom, hogy ő is egyre elkötelezettebb.

Borítókép: Kylian Mbappé a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (Fotó: EPA/Yoan Valat)