Messire nem lehetett számítani, Mbappéra igen: a PSG megverte a Realt

Ahogy az várható volt, Karim Benzema sérülése után visszatért, és a Real Madrid kezdőcsapatában kapott helyet a Paris Saint-Germain otthonában. A spanyolok gyakran fogatlan oroszlánnak tűnnek az élete formájában játszó sztárcsatáruk (21 bajnoki meccsen 17 gól és 7 gólpassz) nélkül, azonban kedd este még ő sem tudott segíteni a királyi gárdán.

Carlo Ancelotti vezetőedző azt ígérte a mérkőzés előtt, hogy a Real látványos futballt fog játszani a francia fővárosban, és a helyzetekkel sem maradnak adósak. Ehhez képest a madridi klub még csak helyzetkezdeményekig sem igazán jutott az első félidőben, mindössze Casemiro fejelt a hazai kapu mellé a szünet előtt.

Igaz, a PSG sem volt túl aktív e tekintetben. A labda folyamatosan a párizsi lábakon volt, de mindössze két ziccert tudtak felmutatni az első félidőben: Angel di Maria a kapu fölé lőtt, Kylian Mbappé próbálkozásánál pedig Thibaut Courtois hárított. A Paris Saint-Germain neves támadóhármasának másik két tagja sokat nem tett hozzá a játékhoz, persze Neymarnak erre nem is volt lehetősége, hiszen a kispadon kezdte a találkozót, csak a második félidőben állt be – november végén elszenvedett bokasérülése után először kapott szerepet. Lionel Messi viszont ott volt a kezdő tizenegyben, de valójában úgy tűnt, mintha a pályán sem lett volna, szinte láthatatlan volt az első játékrészben egyik kedvenc ellenfelével szemben (45 meccsen 26 alkalommal vette be a Real kapuját).

A két sztárcsapat az első félidőt gól nélkül hozta le, a második elején viszont rákapcsolt a PSG, leginkább Messin múlott, hogy nem szerezte meg a vezetést. Dani Carvajal ugyanis büntetőt "ajándékozott" a hazaiaknak, Mbappét rúgta fel. A hétszeres aranylabdás argentin viszont nem torolta meg a felesleges hibát, és gyenge tizenegyesét játszi könnyedséggel védte ki Courtois a 62. percben.

A folytatásban akadtak helyzetek mindkét oldalon, de a ráadásig Mbappén kívül talán már mindenki úgy gondolta, hogy döntetlennel zárul a találkozó. A 23 éves világbajnok támadó Neymar sarkazós passzát a 93. percben a bal alsóba vágta – a PSG így minimális, egygólos előnyről várhatja a párharc március 9-i, madridi visszavágóját.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő:

Paris Saint-Germain (francia)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0)

gólszerző: Mbappé (90+3.)

A Manchester City gyorsan lezárt minden kérdést

Az angol bajnoknak egy félidőre volt szüksége Lisszabonban, hogy lerendezze a továbbjutás kérdését, ugyanis a Manchester City mindössze 37 perc leforgása alatt négyet vágott a Sporting kapujába. A második játékrészben mondhatjuk, hogy kegyesebb volt Pep Guardiola gárdája, és csak egy góllal növelte az előnyét, végül 5-0-ra ütötte ki a vendéglátóját. Innen aligha van visszaút a portugáloknak.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő:

Sporting (portugál)–Manchester City (angol) 0-5 (0-4)

gólszerzők: Mahrez (7.), Silva (18., 44.), Foden (32.), Sterling (59.)

Borítókép: Kylian Mbappé volt a PSG nyerőembere a Real ellen (Fotó: EPA/Ian Langsdon)