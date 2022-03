Világbajnoki ezüstérmesünk lemaradt a budapesti Eb-ről

Az ESMTK 22 éves kiválóságának még 2020 nyarán az egyik edzésen lefogták a fejét, s ebből a szituációból „vasgyárival” akarták megforgatni. Ő védekezni próbált, ám ez nem sült el túl jól: megsérült a kulcscsontja. Akkor még felépült, de utána könnyebben szenvedett el apróbb sérüléseket. Aztán november elején – szintén edzésen – ráesett a vállára, s a vizsgálatokat követően kiderült, hogy orvosi beavatkozásra van szükség, hogy rendbe jöjjön. Erre december 22-én került sor. Utána sokáig bizonytalan volt, hogy meggyógyul-e a budapesti kontinensviadalra, illetve alaposan fel tud-e készülni rá.

– Rengeteget tanakodtunk a családommal és az edzőimmel. Semmi kétség, nagyon fontos a hazai rendezésű Eb, de 2023-ban már olimpiai kvalifikációs világbajnokságot rendeznek, nem akarjuk veszélybe sodorni a felkészülésemet. Bármennyire is fáj, úgy határoztunk, nem lépek szőnyegre a BOK-csarnokban. Mindezt borzalmasan nehéz volt elfogadnom, hiszen nagyon szerettem volna hazai közönség előtt bizonyítani. Szerencsére sokkal jobban vagyok, mint januárban, de még mindig nem birkózhatok, sőt a társas gyakorlatokat is csak ezután, nálam könnyebb ellenfelekkel kezdhetem el. Az egészségem érdekében a legfontosabb most a türelem, az a fő, hogy tökéletes állapotba kerüljek, s az Eb kihagyásával bőven van időm a rehabilitációra – nyilatkozta a Magyar Birkózószövetség honlapján Szőke Alex.

Az idei év első negyedét tehát a felépüléssel tölti s úgy tervezi, hogy április 30-án, a Kozma István Magyar Birkózóakadémián esedékes felnőtt országos bajnokságon tér vissza a szőnyegre. S ha minden a tervek szerint alakul, az idén sem marad világverseny nélkül: az őszi belgrádi felnőtt-világbajnokság mellett saját korosztálya, az U23-asok vb-jén is képviselné a magyar színeket a spanyolországi Pontevedrában.

Borítókép: Szőke Alex ezt nem így szerette volna... (Forrás: MBSZ)