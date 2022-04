A ferraris Sainz szenvedése a Red Bullt is zavarja

Persze Sainznak is ez a célja, az első futamgyőzelmére fáj a foga.

– Szeretnék nyerni, a többit majd meglátjuk – vallotta be a Beyond the Grid podcastban. – Kergetem az álmom a Formula–1-ben, ami természetesen a futamgyőzelem, majd a világbajnoki cím. De utóbbi megszerzéséhez elengedhetetlen versenyt nyerni.

Nem vagyok hajlandó lemondani az álmaimról. Nem jelentem ki, hogy egyszer biztosan be is teljesülnek, de minden reggel úgy kelek fel és minden este úgy fekszem le, hogy azt kívánom, sikerüljön megvalósítani őket.

Már hosszú ideje készen állok arra, hogy megnyerjem az első versenyemet. Ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen, győzelmekre és dobogós helyekre van szüksége. Az elmúlt néhány évben én bizonyítottam magamnak, minden alkalommal, amikor esélyem nyílt rá, felálltam a pódiumra. Akadt néhány lehetőségem arra is, hogy nyerjek, és majdnem sikerült is. Magabiztos vagyok, ha megfelelő autót kapok, azt hiszem, hogy odaérhetek – bizakodott Sainz.

A gyors autó már adott, meglátjuk, hogy a spanyol mit tud vele kezdeni a jövőben.