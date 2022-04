Szállítmányozási cég tetszeleg a hős szerepében az F1-ben

Újabb versenyhétvége, újabb problémák – ez az idei recept a Formula–1-ben. Bahreinben még csak az új autók okoztak nehézségeket a pilótáknak, azonban Szaúd-Arábiában és Ausztráliában külső körülmények még a futamok megrendezését is veszélybe sodorták. Dzsiddában rakétatámadások voltak a pálya környékén még az első szabadedzés alatt is, és emiatt felvetődött, hogy a nagydíjat el kellene halasztani. Szerencsére ez végül nem következett be, biztonságban lezajlott a verseny. Ausztráliában más jellegű problémák léptek fel, jobban mondva nem is a kenguruk földjén, hiszen az odajutással akadtak gondok.