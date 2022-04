Az egyik legszebb vb-találat csoportja újra összejöhet

A szaúdi támadó azóta sem szerénykedik, ha szóba kerül a gólja.

Hasonló volt a gólom, mint Maradonáé, bár én kissé messzebbről indultam.

Az Egyesült Államokban rendezett vb-n Szaúd-Arábia újoncként vett részt, a hollandoktól elszenvedett papírforma-vereség után legyőzte Marokkót, majd óriási szenzációt okozva Belgiumot is. A két európai válogatott és Szaúd-Arábia is hat ponttal zárta a csoportkört, Belgium a váratlan vereséggel a harmadik helyre szorult, de az utolsó huszonnégy csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportharmadik egyikeként ez is továbbjutást ért.

A belgák hiába próbálták megállítani el-Ovairant. Fotó: AFP/Omar Torres

Idén, az utolsó harminckét csapatos világbajnokságon újra összejöhet ez a csoport, hiszen Belgium az első, Hollandia a második, Marokkó a harmadik, Szaúd-Arábia a negyedik kalapból várja a sorsolást. Halálcsoportnak nem neveznék előzetesen a négyest, a két európai válogatott lenne egyértelmű esélyes a továbbjutásra.

Igaz, így volt ez huszonnyolc évvel ezelőtt is…

Ha már halálcsoport: összejöhet már a csoportkörben a legutóbbi világbajnoki döntő „visszavágója” is a franciák és a horvátok között. Hasonlóra volt példa nyolc évvel ezelőtt, amikor a hollandok 5-1-es kiütéssel feleltek meg a 2010-es vb-döntőben elszenvedett vereségre Spanyolországnak. Ez a párosítás akár idén is kialakulhat a csoportkörben, a németeknek pedig három lehetőségük is van, hogy korábbi vb-döntőjük párosítása megismétlődjön már a kieséses szakasz előtt, Anglia, Argentína vagy Brazília ellen.