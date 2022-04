Labdarúgó-válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya újra hazai kispadon

A labdarúgó NB II-ben az utolsó előtti, 19. helyén álló III. Kerületi TVE bejelentette Kemenes Szabolcs vezetőedző és szakmai stábja távozását, s közölte, hogy az utódja személyét szerdán jelenti be. A Nemzeti Sport információi szerint az idény végéig Pintér Attila irányítja majd az óbudai együttest, és a korábbi szövetségi kapitány, akinek október óta nincs csapata, később meg is erősítette a hírt a napilapnak. Az 55 éves szakember legutóbb az NB I-ben dolgozott, a Mezőkövesdet irányította.

„Nagyon köszönjük az elmúlt közel három évet” – búcsúzott Kemenes Szabolcs a III. Kerületi TVE honlapján, valamint a Facebook-oldalán is. „Felejthetetlen időszak volt. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, nagyon jó embereket ismertünk meg. Nemcsak munkatársakra, de barátokra is találtunk. Hatalmas köszönettel tartozunk a Kerületnek azért, hogy megadta a lehetőséget, hogy edzői pályafutásunk elinduljon. Igyekeztünk minden tudásunkat és energiánkat nemcsak a csapat, hanem a klub szolgálatába is állítani. Sok sikert kívánunk a klubnak, a csapatnak az elkövetkező időszakhoz!”

Borítókép: Pintér Attila az NB II-ben tér vissza (Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre)