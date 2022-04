Leclerc: Túl kapzsi voltam, de nem történt tragédia

Charles Leclerc mentette a menthetőt, és kicsúszását, valamint orrkúpcseréjét követően három pilótát is megelőzött, és hatodikként látta meg a kockás zászlót. A monacói versenyző sajnálja a történteket, és fogadkozott, a jövőben igyekezni fog, ne kövessen el hasonló hibákat.

– Eddig kevés hibát követtem el az idényben, de ma nagyot hibáztam. Reálisan nézve, nem tudtuk tartani a tempót a Red Bull-lal, a vizes körülmények között túl gyorsak voltak. A 14-es és 15-ös kanyaron próbáltam nagyobb gázzal áthaladni, hogy Checo közelében maradjak, és a 2-es kanyarban el tudjak menni mellette. A verseny során úgy tapasztaltam, hogy ez szinte az egyetlen előzési lehetőség, úgyhogy túlságosan is nyomni kezdtem.

Miért vállaltam kockázatot? Ez jó kérdés. Túl kapzsi voltam, megfizettem a hibám árát, és hét ponttal kevesebbet gyűjtöttem, mint amennyit a harmadik helyért kaptam volna. Ez szégyenletes. A hét pontnak nagy jelentősége lehet az idény végi elszámoláskor, úgyhogy biztosra kell mennem, hogy többé nem történik meg ilyesmi.

Leclerc arról is elmondta a véleményét, hogy a Red Bull jelenleg hol tarthat a Ferrarihoz képest:

– Nehéz megállapítani, hogy mennyit léptek előre, de versenyképesebbnek tűntek, mint eddig. Mi voltunk fölényben Bahreinben és Ausztráliában, ők pedig Dzseddában és most nőttek fölénk. Nagyon szoros a csata, szerintem ez így is marad az idény hátralévő részében. Ha a hibámra gondolunk, rosszabbul is járhattunk volna. Ma csak hét pontot buktam el, legközelebb ez több is lehet, szóval óvatosnak kell lennem.