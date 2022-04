Szívesen lenne divatguru az Újpest francia labdarúgója

– Tényleg kiemelt figyelemmel követi a divat világát?

– Mindig is érdekelt. Évek óta különös módon érdekel, és ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy próbálok a legújabb divat szerint öltözködni. Figyelem a trendet, követem az irányvonalakat, szaklapokat is olvasok ebben a témában.

– Honnan ez a fajta érdeklődés?

– Francia emberként mindig is érdekelt a divat. Aztán amikor az Egyesült Államokban futballoztam, ott teljesedett ki az ez irányú érdeklődésem. A tengerentúlon rengeteg olyan emberrel ismerkedtem meg, akik a divatban dolgoznak, és miután sokat beszélgettünk, még inkább beleástam magam a témába. Amerikában a divatot is teljesen másképpen látják, volt egy-két kisebb projektünk, a vége az lett, hogy egy-két, helyi divattal foglalkozó vállalkozás munkát is ajánlott. Abban maradtunk, ha felhagyok a futballal, visszatérünk a témára. Aztán az is lehet, később megalapítom a saját márkás ruháimat forgalmazó céget, ki tudja…

– Nem is szeretne a sport közelében maradni?

– De, az is benne van a pakliban. Rengeteg tehetség van Magyarországon is, örömmel segítenék nekik. Jó lenne felkarolni őket, utat mutatni, ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket oly sokan az élsportban. Szóval a futballtól sem zárkózom el teljesen.

– Más sportokat ki sem próbált gyerekfejjel?

– Próbálkoztam úszással. Sőt, mi az, hogy próbálkoztam, egészen jól ment. Négy évig jártam edzésekre, ám egyre nehezebben volt összeegyeztethető a focival. Az úszás nagyon lefárasztott, elvette az energiámat, és végül a futball mellett döntöttem.

– Egy kisvárosban, Sarrebourgban született, ott is nőtt fel.

– Csodálatos gyerekkorom volt. Két nővérem van és egy öcsém, sosem unatkoztunk. A szüleim nem csupán kötelességből foglalkoztak velünk, örömmel töltöttek velünk rengeteg időt. Az egyik nővérem harmincegy, a másik harmincöt éves, a fiatalabbik is futballozott, francia válogatottságig vitte. Aztán egyik napról a másikra abbahagyta, és érdekes, sosem kérdeztem meg tőle, hogy miért. Így döntött.

Borítókép: Yohan Croizet igazi francia (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)