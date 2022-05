Európában mások a játékszabályok – kiakadtak a kanadaiak

A meccset a hosszabbításban eldöntő találatot is vitatható ítélet előzte meg.

Thomas Chabot, a juharlevelesek csapatkapitánya húzta vissza Hannes Björninent. Ilyen jelenet meccsenként tucatnyi előfordul, a finn hokis azonban látványosan csuklott össze, s a svéd bírók ezúttal is a hazaiaknak kedveztek, megették a műesést, noha tudhatták, hogy a 4 a 3 elleni játék – kiállítás helyett ilyenkor az ellenfélhez áll be egy játékos, mert két főre nem fogyatkozhat egy csapat – hatalmas előny. Sakari Manninen ebből ütötte be a vb-címet eldöntő találatot.

– Teljesen egyértelmű, hogy a srác eldobta magát. A botom ugyan ott volt, beleálltam a szituációba, de a hokiban nagyon gyorsan történnek a dolgok. Mindenki láthatta, hogy gyanúsan műesés volt – kesergett a mérkőzés után Thomas Chabot.

– Ez így szívatás. Úgy értem, azért küzdesz keményen az egész meccsen, hogy végül így kapjál ki, ez bizony szívatás. Tudjuk, hogy a világbajnokságon mások a szabályok, de ez mégis sok. Frusztráló. Mintha mégsem ismernéd a szabálykönyvet – Pierre-Luc Dubois még szigorúbban fogalmazott a TSN tévécsatornának.

Majd hozzátette, az egész tornán végig odatették magukat, aki kanadai mezt ölt magára, annak nem lehet más a célja, mint a végső győzelem, erre a hosszabbításban vitatható emberelőnyös szituációban kapnak gólt.

A finnek persze nem ezzel törődnek. Lelkendeznek, hogy ugyanabban az évben az olimpia után a világbajnokságot is megnyerték. A finn hoki történetében negyedszer, hazai környezetben először.

Tamperébe kell menni Elkészítették a 2023-as világbajnokság csoportbeosztását. A magyar válogatott Tamperében játszik majd – ami a szurkolóknak többe kerül majd, mint Riga –, elkerülte mindkét tengerentúli csapatot, valamint a szomszédos Szlovákiát és Szlovéniát, összekerült a világbajnok Finnországgal és a szintén szomszédos Ausztriával. Könnyű ellenfelek persze nincsenek. Zárójelben a világranglista-helyezés. A csoport (Tampere): Finnország (1.), Svédország (5.), Csehország (6.), Németország (9.), Dánia (10.), Franciaország (13.), Ausztria (15.), Magyarország (20.) B csoport (Riga): Kanada (2.), Egyesült Államok (4.), Svájc (7.), Szlovákia (8.), Lettország (11.), Norvégia (12.), Kazahsztán (16.), Szlovénia (19.)

