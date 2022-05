Ambros Martín is dicsérte, de a Fradi szupertehetsége nem elégedett

– Az első félidőben nem úgy nézett ki, hogy első nekifutásra megnyeri a Magyar-kupát. Kétszer is vezetett négy góllal a Győr, de még a szünetben sikerült egyenlíteniük. A második félidőben már nem volt kérdés. Mi hangzott el a szünetben az öltözőben?

– Elsősorban az, hogy élvezzük a játékot. Elek Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy rakjuk rendbe a védekezést. Viselkedjünk csapatként, mindenki segítsen a másiknak, és úgy gondolom, hogy ez meg is valósult a második félidőben. Természetesen szó volt a támadó játékunkról is, elhangzott, hogy sokkal jobban koncentráljunk a ziccerhelyzetekben, ezeket mindenképpen gólra kell váltanunk. Minden a helyére került.

A Fradi fordításának egyik kulcsfigurája a kapus, Janurik Kinga volt:

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– A saját teljesítményével elégedett? A Győr edzője, Ambros Martín külön kiemelte a játékát a meccs után.

– Maximalista vagyok, tehát nem. Volt egy-két hibám, ezért sem lehetek magammal teljesen elégedett.

– A Győr meglepte valamivel? Azt kapta tőlük, amire számított?

– Hihetetlenül gyors játékra számítottam tőlük, tudtuk, hogy egyénileg nagyon képzettek, gyorsak a játékosaik, igazából engem is meglepett, hogy ilyen jó meccset tudtunk ellenük játszani.

– Az ETO néhány játékosa arra panaszkodott, hogy a Fradi tudatosan tördelte, lassította a játékot. Ez tudatos taktikai elem volt?

– Igen, ezt is terveztük. Az elődöntőben, a Siófok ellen hétméteresekkel megnyert meccsen sok energiát veszítettünk, nagyon kevés cserénk volt. Ezért próbáltuk forgatni a játékot, néha lassítottunk, aztán a lerohanásokat erőltettük.

17 évesen megnyerte a Magyar-kupát a Fradival:

Fotó: Czeglédi Zsolt

– Csapattársa, Szöllősi-Zácsik Szandra szerint az akarat döntött a Fradi javára. Ezzel egyetért?

– Teljesen egyetértek. Nagyon akartuk a győzelmet a szezon utolsó mérkőzésén, és ez is számított. Természetesen nagyon sok sikert kívánok a Győrnek a Final Fourban.

Borítókép: Simon Petra berobbant a Ferencváros felnőtt csapatába (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)