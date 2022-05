Ez a feladat, megtörni több évtizedes átkot

Ha csak a 2001 óta íródó divízió I-es korszakot nézzük, akkor is lehangoló a mérleg. Ráadásul csupa sima vereség. Előbb három 4-1-es zakó Ljubljanában, 2007-ben, 2010-ben és 2012-ben, amelyek csak annyiban különböznek, hogy az első kettőt a Tivoli jégcsarnokban szenvedtük el – amely az idei vb-nek is a helyszíne –, a harmadikat pedig a modern Stozice Arénában. Aztán a változatosság ked­véért 2018-ban Budapesten is 4-1-re kaptunk ki, 2019-ben pedig 6-0-ra ütöttek ki minket délnyugati szomszédaink.

Mindezt természetesen azért elevenítjük fel, mert a Ljubljanában zajló világbajnokságon ma következik a házigazda elleni meccs. Mondhatjuk, hogy a rangadó, hiszen két forduló után a két százszázalékos csapat csap össze, de tegyük hozzá, egyértelműen a szlovének a találkozó esélyesei. Nemcsak a múlt, hanem a jelen okán is. Ők 4-2-re (ráadásul 3-0-s vezetésről, a záró játékrészre kiengedve) verték a litvánokat, mi csak vért izzadva 2-1-re, s az sem javítja a kilátásainkat, hogy előtte 5-1-re vertük meg a koreaiakat, mert a szlovének pedig 9-1-re ütötték ki a román csapatot.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy feltartott kézzel kellene csatába menni, a szlovének sem olyan erősek, mint egy évtizede, nincs velük a világsztár Anze Kopitar, de Ziga Jeglic, Jan Urbas, Ziga Pance vagy éppen a Fehérváron légióskodó Anze Kuralt neve hallatán összeszorul a magyar drukkerek gyomra.