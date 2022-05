Révész Attila az MLSZ-ről: A fele sem igaz annak, amit mondanak!

Már a dobogó is bravúr, ám a Kisvárda nem elégedett meg az alsó fokkal. Vasárnap 1-0-ra győzött Pakson, s így, ha a következő, utolsó fordulóban hazai pályán legalább egy pontot szerez a Zalaegerszeg ellen akkor a második lesz a Ferencváros mögött. Révész Attila az M4 Sport kamerája előtt meg is erősítette, hogy vasárnap nagy ünnepségre készülnek:

– Ha a következő mérkőzést is sikerül megnyernünk, elértük a vágyamat, a tizenhat győzelmet. Ha ezt teljesítjük, igazán boldog leszek. A következő hazai mérkőzésen egy igazi fiesztával szeretnénk megörvendeztetni a szimpatizánsainkat.

Fotó: Kisvardafc.hu

A Kisvárda a 2014/2015-ös szezonban még az NB III Keleti csoportjában szerepelt, majd három másodosztályú év után feljutottak az NB I-be, és azóta is folyamatosan lépdelnek előre, sorrendben egy 9., egy 8., egy 5., idén pedig egy dobogós helyezés szerepel már a csapat neve mellett. Révész Attila már korábban bejelentette, az idény végén távozik, ezt most biztossá is tette és meg is indokolta.