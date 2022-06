A Ferencváros kiszemelte a magyar válogatott egyik labdarúgóját + videó

Az FTC első edzése után a szakmai stábból Máté Csaba pályaedző nyilatkozott a FradiMédiának:

– Az első edzőtáborunk már sokadszor zajlik itt Bad Radkersburgban. Fontos, hogy ismerjük a helyszínt, és ez egy nagyon ideális edzőtábor, hiszen minden közel van egymáshoz: a hotel, a pálya és a konditerem, mellette pedig mindent fel tudunk építeni magunknak. Ez ideális helyszín arra, hogy az első tíz napon, még a válogatott játékosaink nélkül is olyan felkészülést tudjunk csinálni, ami hasznos. Több fiatal kap lehetőséget, illetve olyanok is, akik kölcsönben voltak más csapatoknál. Előttük itt a lehetőség, hogy megmutassák magukat. Azt várjuk, hogy bizonyítsák be, lehet rájuk számítani, még ha nem is ebben az idényben, hanem hosszú távon. Új játékosok is érkeztek a csapathoz, számukra pedig minden perc fontos, hogy beilleszkedjenek. Természetesen a fizikális felkészüléssel kezdünk, de mellette fontosak a különböző taktikai gyakorlások is.

A Fradi az edzőtábor alatt három felkészülési mérkőzést játszik, a program:

június 8., szerda, 17.30: FTC–NK Carda Martjanci (szlovén)

június 12., vasárnap, 17.30: FTC–FK Shkendija (északmacedón)

június 14., kedd, 17.30: FTC–FC Arges Pitesti (román)

A Ferencvároshoz kapcsolódó hír, miszerint a magyar válogatott Callum Styles a Sunnak adott interjújában elismerte, hogy az FTC felvette a kapcsolatot vele. A védőként és középpályásként is bevethető 22 éves labdarúgó elárulta, hogy az angol másodosztályból (Championship) kieső Barnsley vezetősége elfogadta a távozási szándékát, így elviekben nincs akadálya a klubváltásnak.

– A Ferencváros sportigazgatójával (Hajnal Tamással – a szerk.) kapcsolatban vagyunk, rendszeresen beszélünk. A Fradi egy nagyszerű klub, amely a BL-ben és az EL-ben is játszott, ez is egy lehetőség lehet, akárcsak az angol első vagy másodosztály. El tudom képzelni, hogy Magyarországon játszom majd, de beszélnem kell az ügynökömmel, meglátjuk, milyen ajánlataim lesznek – mondta a nagymamája révén részben magyar származású futballista, aki szombaton a 82. percben csereként lépett pályára a Nemzetek Ligájában az angol válogatottat itthon 1-0-ra legyőző nemzeti együttesünkben.

Nyári játékosmozgás a Ferencvárosnál:

Érkezők: Mats Knoester (holland, Heracles Almelo – Hollandia), Adama Traoré (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova)

Távozók: Miha Blazic (szlovén, Angers SCO – Franciaország, szabadon igazolhatóként), Lasa Dvali (grúz, lejár a szerződése), Róbert Mak (szlovák, lejár a szerződése), Marko Marin (német, visszavonul), Somália (brazil, lejár a szerződése)

Iyinbor Patrick kölcsönszerződése lejárt a Vasasnál, és a Ferencvárosnál kezdte meg a felkészülést. A piros-kékek a honlapjukon azonban arról számoltak be, hogy szeretnék, ha az U21-es válogatott, húszéves hátvéd náluk maradna.

– Iyinbor Patrick egy évvel ezelőtti kölcsönvételekor az volt a célunk, hogy a fiatalszabály keretein belül rendelkezésünkre álljon a 2002-es korosztály egyik legkiemelkedőbb adottságokkal rendelkező belső védője, bővítve ezzel a taktikai lehetőségeinket a fiatalok szerepeltetésének vonatkozásában, mivel elsősorban középpályások és támadók álltak rendelkezésünkre ebben a korosztályban. Patrick sokat fejlődött az elmúlt évben, folyamatos játéklehetőséghez jutott nálunk, aktív szerepet játszott csapatunk sikeres bajnoki szereplésében, így mindhárom érintett fél számara gyümölcsöző volt az ügylet. Az egyéves kölcsön lejártával a játékos visszatért a Ferencvároshoz, ahol megkezdte a felkészülést. A Ferencváros elzárkózott a játékos eladásától, de amennyiben a felkészülés alatt esetleg úgy ítélik meg, hogy lehetőség nyílik rá, részünkről a következő szezonra is nyitottak vagyunk Patrick további szerepeltetésére valamilyen, mindhárom érintett számára előnyös konstrukcióban – nyilatkozta Nagy Miklós sportigazgató.

Iyinbor Patrick az idei 38 mérkőzésből 30 alkalommal kezdőként lépett pályára az NB II-ben a Vasasban, amely feljutott az élvonalba, s a védő egy gólt szerzett. Teljesítményére Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője is felfigyelt, így Iyinbor márciusban bemutatkozhatott a nemzeti csapatban, és a San Marino elleni Eb-selejtezőn kezdőként góllal vette ki részét a 4-0-s hazai sikerből.

Olekszandr Zubkovéknak nem sikerült

A skótok elleni 3-1-es győzelem után Wales várt az ukrán válogatottra a világbajnoki selejtezők során. A tét nem kisebb, mint a világbajnoki indulás volt Cardiffban. A Ferencváros szélsője, Olekszandr Zubkov ezúttal a kispadon kapott helyet és mint később kiderült, nem is állt be a csapatba. Ukrajna ráadásul Andrij Jarmolenko peches öngóljával 1-0-ra kikapott, így nem jutott ki a decemberi, katari világbajnokságra. Utolsó európai csapatként Wales kvalifikálta magát.

Az FTC egy másik válogatott játékosa, Aissa Laidouni a tunéziai nemzeti csapat tagjaként Botswanában lépett pályára Afrika-kupa-selejtezőn. A Fradi középpályása az Egyenlítői Guinea ellen 4-0-ra megnyert hazai meccs után ezúttal is kezdőként végig a pályán volt. Csapata bár többet támadott, gólt nem tudott szerezni, így kisebb meglepetésre 0-0-s döntetlent játszott. Tunézia így is négy ponttal vezeti csoportját, legközelebb pedig Japánban, a Kirin-kupán játszik Chile ellen június 10-én, pénteken.

Borítókép: meglehet, hogy Callum Styles a Ferencvárosban folytatja (Forrás: Origó/Koncz Márton)