Egyszerre lehetőség és nyűg: beindul a nagyüzem a Nemzetek Ligájában

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2018-ban alapvetően azért hívta életre a Nemzetek Ligáját, hogy az itteni tétmeccsek kiváltsák a barátságos találkozókat, de persze azok sem tűntek el teljesen. Az NL lényege, hogy a nagyjából azonos erősségű csapatok egymással meccselnek a csoportokban, azonban a ligák között van átjárás, így kerülhettünk most mi is a legjobbak közé. Az pluszban motiváló a válogatottaknak, hogy a sorozat pótselejtezős lehetőséget biztosít a világ- vagy Európa-bajnokságra, jelen esetben a 2024-es németországi Eb-re. Az A liga négy csoportgyőztese a Nemzetek Ligája trófeájáért 2023 júniusában egy négyes tornán mérkőzik majd meg. A 2019-es döntőben Portugália 1-0-ra verte Hollandiát, 2021-ben pedig Franciaország 2-1-re Spanyolországot.

A Nemzetek Ligája tegnap az A divízióban a Lengyelország–Wales „előre hozott” találkozóval kezdődött meg, mert Wales vasárnap Cardiffban vb-pótselejtezős csoportdöntőt játszik az ugyancsak tegnap megrendezett skót–ukrán pótselejtező győztesével, így a katari részvételre pályázó felek egyaránt három teljes napot pihenhetnek. Az NL első fordulójának további mérkőzéseit mától szombatig rendezik, utána pedig rögtön jön a folytatás. Az A ligában már a nyitókörben olyan nagy presztízsű találkozókra kerül sor, mint ma a spanyol–portugál, holnap a belga–holland (4. csoport, tv: Spíler 2), szombaton pedig – éppen a mi csoportunkban – az olasz–német összecsapás (3. csoport, 20.45, tv: Spíler 2). A címvédő franciák pénteken a dánokat fogadják (1. csoport, 20.45, Spíler 1). Kevesebb mint két hét alatt a válogatottak zömére négy találkozó vár, és a kizsigerelt sztárok közül ez bizony sokaknak nincs az ínyére.

– Tizenkét hónap alatt alig több mint három hét szünetünk van, és ez nagyon kevés. Nekem egyáltalán nem hiányozna a Nemzetek Ligája, de akármilyen fárasztó szezonunk volt, muszáj játszanunk – bökte ki Kevin De Bruyne, aki a szezonban a Manchester Cityben és a belga válogatottban 49 meccsen lépett pályára, és ezeken húsz gólt szerzett. Honfitársa, a múlt szombati Bajnokok Ligája-döntő hőse, Thibaut Courtois hétfőn néhány órás késéssel futott be a nemzeti csapat edzőtáborába, de egy orvosi vizsgálat után távozott is, Roberto Martinez szövetségi kapitány felmentést adott a Real Madrid lágyéksérülését kúráló hálóőrének.

Kevin De Bruyne wants a rest 😴 pic.twitter.com/EiSzjbsznT — GOAL (@goal) May 30, 2022

A szakvezetők részéről lelkesebb az NL fogadtatása, hiszen kísérletezhetnek. Luis Enrique, a spanyolok szakvezetője a portugálok elleni rangadó előtt az UEFA honlapján azt fejtegeti, hogy Ansu Fati az utóbbi időben kevés lehetőséget kapott a Barcelonában, de most a válogatottban visszanyerheti az önbizalmát. Az Eb-győztes, ám a vb-ről a pótselejtezőn lecsúszott olaszok szövetségi kapitánya, Roberto Mancini pedig arról beszélt, hogy számára különleges meccs lesz a szombati.

– A világ futballjában az olasz–német párosítás nagy klasszikus, ám amióta edzősködöm, ilyenben még nem volt részem, ezért nagyon izgatott vagyok – árulta el Mancini, aki amúgy 2018 óta irányítja a Squadra Azzurrát.

Mindenkinek mások a szempontjai.

Említsük meg, hogy FIFA és az UEFA Oroszországot az ukrajnai agressziója miatt kizárta a rendezvényeiről, így a B divíziós oroszok játék nélkül már ki is estek a C ligába. Ugyanakkor a két futballszövetség az oroszok háborúját támogató fehéroroszokat sok más szövetséggel ellentétben ilyen súlyosan nem bünteti. Az UEFA végrehajtó bizottsága azonban teljesen nem csukta be a szemét, a döntése értelmében a C divízióban a fehérorosz válogatott nem játszhat otthon, mindhárom csoportmérkőzésén Szerbiában, Újvidéken zárt kapuk mögött fogadja az ellenfeleit, elsőként pénteken a szlovákokat. Az ukránok Lengyelországban játszanak pályaválasztóként, az első két mérkőzésükön Lodzban lesz.

Gyászol a francia és a horvát kapitány is Didier Deschamps, a francia és Zlatko Dalic, a horvát válogatott szövetségi kapitánya is édesapját gyászolja a Nemzetek Ligája rajtja előtt. A világbajnok csapatot irányító Deschamps elhagyta a franciák edzőtáborát, hogy a családtagjaival lehessen, a keddi edzéseket pedig segítője, Guy Stephan vezényelte le. Dalic édesapja is kedden hunyt el, ő is távozott a válogatott központjából a szerdai temetésre, amelyre a boszniai Livnóban kerül sor. Lapinformációk szerint Dalic pénteken ott lesz a horvátok eszéki mérkőzésén, amelyet az osztrákok ellen játszanak.

Nemzetek Ligája, 1. forduló

Június 1., szerda

A liga, 4. csoport

Lengyelország–Wales 2-1 (0-0)

Június 2., csütörtök

A liga, 2. csoport

20.45: Csehország–Svájc (tv: Spíler 1)

20.45: Spanyolország–Portugália (tv: Spíler 2)

B liga, 2. csoport

20.45: Izrael–Izland

4. csoport

20.45: Szerbia–Norvégia (tv: Arena 4)

20.45: Szlovénia–Svédország

C liga, 2. csoport

18.00: Ciprus–Koszovó (tv: Spíler 1)

20.45: Észak-Írország–Görögország

4. csoport

18.00: Grúzia–Gibraltár

18.00: Bulgária–Észak-Macedónia (tv: Spíler 2)

D liga, 2. csoport

18.00: Észtország–San Marino

Június 3., péntek

A liga, 1. csoport

20.45: Horvátország–Ausztria (tv: Arena 4)

20.45: Franciaország–Dánia (tv: Spíler 1)

4. csoport

20.45: Belgium–Hollandia (tv: Spíler 2)

C liga, 3. csoport

16.00: Kazahsztán–Azerbajdzsán (tv: Spíler 1)

20.45: Fehéroroszország–Szlovákia

D liga, 1. csoport

18.00: Lettország–Andorra (tv: Spíler 2)

20.45: Liechtenstein–Moldova

Június 4., szombat

A liga, 3. csoport

18.00: MAGYARORSZÁG–Anglia (tv: M4 Sport)

20.45: Olaszország–Németország ( tv: Spíler 2)

B liga, 1. csoport

15.00: Örményország–Írország (tv: Spíler 2)

3. csoport

18.00: Finnország–Bosznia-Hercegovina (tv: Spíler 2)

20.45: Montenegró–Románia (tv: Spíler 1)

C liga, 1. csoport

18.00: Litvánia–Luxemburg (tv: Spíler 1)

20.45: Törökország–Feröer (tv: Arena 4)

Borítókép: Ansu Fati visszaszerezheti az önbizalmát (Forrás: Twitter/Deportes Sevilla)