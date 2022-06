Valter Attila szerint a mai napig rejtély, hogyan alakulhatott így

A végén Valter Attila (Groupama–FDJ) és Dina Márton (EOLO–Kometa) egymás közt döntötték el a bajnoki cím sorsát, s az utolsó mászás határozott: Valter hosszú hajrát nyitva előzte meg barátját, két másodperccel. Így Valter Attila egy éven keresztül a magyar bajnoki trikóban teker majd, leszámítva az időfutamokat, mert az egy másik „műfaj”, s ebben Fetter Erik (EOLO–Kometa) megvédte a címét.

Fotó: Vanik Zoltan

„Bármennyi nagy versenyen indulok év közben, a trikóért küzdeni mindig az egyik legnehezebb. Teljesen más, mint egy szokásos verseny. A legtöbben egyedül, csapattársak nélkül versenyeznek, egy kontroll nélküli mezőnyben, kész cirkusz az egész nap” – írta kedden a Facebook-oldalán Valter Attila, aki örült a mezőnyverseny dombos terepviszonyainak. Kisebb betegség miatt az időfutamversenyt kihagyta, és csütörtök reggel az édesapjával utazott le Pannonhalmára.

„Az első kilométereket kontrolláltuk a többi profi versenyzővel, de szemmel látható volt, hogy a pálya kisebb emelkedője is komoly különbségeket alakít ki a mezőnyben. Azért persze tettünk is érte, hogy minél hamarabb fogyjon a mezőny. Egy nagyobb szökés után Dina Marci egyszerűen támadás nélkül elgurult, hagyta a mezőny. Már ezt sem értettem teljesen, de egy körrel később én ugyanezt megcsináltam. A mai napig rejtély, hogy tudtunk támadás nélkül elszakadni a mezőnytől, talán mindenki a másikra várt az üldözésben. Hamar utolértem Marci csoportját, majd üldöztük az élen álló ötfős szökést. Egészen öt kilométeren át. Sajnos egy autós nem vette figyelembe a rendőri utasítást, és elsodort négy versenyzőt. Órákat lehetne beszélni erről, én csak jobbulást szeretnék kívánni mindenkinek” – jegyzi meg a Groupama–FDJ magyar bringása.

„Innentől egy darabig négyen, két Epronex–Hungary versenyzővel és Marcival, majd féltávtól hárman tekertünk. Éreztük, hogy ez EOLO–Kometa- vagy Groupama–FDJ-mez lesz a végén, de bevallom őszintén, azt hittem, könnyebb dolgom lesz. A kiskör emelkedője szuper volt nekem, ezért magabiztosan vágtam neki. Viszont azt vettem észre, hogy Marcinak még jobban megy. Nagyon jó formában volt testben és fejben is. A második mászásnál egy kicsit le is maradtam róla. Közel voltam hozzá, hogy elkönyveljem az ezüstérmet magamnak. Ilyen lehetőség viszont nem tudtam, hányszor jön el, így mindenképp szerettem volna felvenni a trikolórt. Összeszedtem magam, és nagy nehezen utolértem. Marci nagyon jól fogalmazott a verseny utáni interjúban. Nem az erő döntött pénteken, egyszerűen én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több ilyen szituációban voltam már, ezért tudtam, hogyan fogok tudni nyerni. Együtt érkeztünk a célegyenesbe, és mint sokszor idén, most is bíztam a sprintemben (és ismertem az utolsó kanyart), végre pedig össze is jött!” – írja Valter Attila, a zárójeles megjegyzéshez pedig mosolyjelet tett.

Emlékezetes, hogy az idei Giro d’Italia 19. szakaszán a végén sajnos nem ismerte az utolsó kanyart, hibázott, és be kellett érnie a negyedik hellyel, pedig jó esélye volt a szakaszgyőzelemre is.