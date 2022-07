Harsány érkezés, szerencsére kölcsönösen elmaradt a provokáció

Délután háromkor már ellepik a stadion környékét a rendőrök, szirénázó autók hangja tölti be a környéket, de a helyiek még nyugodtan teszik a dolgukat. Délután négyre kisétálunk az arénától csupán másfél kilométerre, a Novo Mesto városrészben található pályaudvarhoz, ahová a különvonat az eredeti tervek szerint negyed hatkor fut be a Fradi-drukkerekkel. Itt még nagyobb a készültség, kordonnal biztosítják a környéket, s többosztagnyi rohamrendőr várja a legelszántabb szurkolókat. Vannak, akik korábban érkeznek. Ők, mint megtudjuk, autóval jöttek, s nem is Budapestről, hanem szerte a Felvidékről, persze magyarok, a Fradinak drukkolnak, és ők is a zöld-fehér, illetve piros-fehér zöld színnel ékesített, valamint Anti Slovan felirattal pingált fekete egyenpólót viselik. Nem szívesen elegyednek beszélgetésbe. Kivéve Sanyit, aki civilben érkezett, az alkarján hatalmas Mindörrökké Ferencváros tetoválás.

– Rimaszombati vagyok, de már húsz éve Prágában élek. Itt voltam harminc éve is, meg is vertek alaposan. Bármit mondanak, előre eltervezett, politikailag megrendezett akció volt a magyarok ellen. De persze engem sem tudtak megtörni. Egy hete szurkoltam Pesten is, csalódott voltam a vereség miatt, de itt a helyem – mondja az érdeklődésünkre.

Ügyelet a pozsonyi követségen A Pozsonyba érkező magyar szurkolók segítése érdekében Magyarország pozsonyi nagykövetsége a mérkőzés ideje alatt és egészen hajnalig folyamatosan ügyeletet tart fenn – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda délután a Facebook-oldalán. Hozzátette: az ideiglenes ügyvivő a találkozó helyszínén tartózkodik, a konzuli szolgálat magyar és szlovák nyelven beszélő munkatársai pedig folyamatos telefonos ügyeletet tartanak. A segítségre szoruló, esetleg bajba kerülő szurkolók a (+42) 194-793-3737-es telefonszámon kérhetnek segítséget.

A terelési terv jól látható, az az elképzelés, hogy a drukkereket kordonok között kikísérik a pályaudvar előtti térre, ahonnan városi buszokkal szállítják őket tovább, a stadionhoz. Még öt órakor sem feszült a helyzet, a rohamrendőrök nyugodtan posztolnak, senkit sem korlátoznak a mozgásában, hiszen mégis csak egy pályaudvaron vagyunk, nem ez az egyetlen szerelvény, amely befut és továbbindul ezekben a percekben.

Öt óra után pár perccel petárdarobbanás hangja hallatszik a pályaudvaron. Befutott a vonat, megérkeztek a fradisták. Aki óvatlanul áll a peronon, egyből egy flakon sört kap a nyakába. A hangulat felfokozott, sőt harsány, de a botrány kizárva. Magyar rohamrendőrök vezetik fel és kísérik a drukkerhadat, a szlovák kollégák csak rajtuk keresztül juthatnának a kemény maghoz. Elhangzanak az ismert rigmusok, egyedül a „Szar Szlovákia!” feszegeti vagy lépi át az itt megkívánt jó érzés határát. De az a lényeg, hogy nyugodt a hangulat, fölöslegesen a szurkolók nem provokálják a rendőröket. Szép komótosan kiérnek a térre, kezdenek bekászálódni a buszokba.

Összességében semmi vállalhatatlan, botrányos nem történt egyik oldalon sem. A meccs és a hazaút persze még hátravan.

Borítókép: Fradi-drukkerek Pozsonyban (Fotó: Mirkó István)