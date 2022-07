Vladimir Weiss egyszer már rúgott öngólt ellenünk

A számára szerencsétlen találat nem törte meg a ruttkai születésű, akkor 25 éves labdarúgó pályafutását. A tokiói játékok után mutatkozott be a csehszlovák A válogatottban, igaz, csak három meccsen jutott szóhoz. Később nem avanzsált edzővé, mégis fontos nevelői feladatot látott el, hiszen az 1964-es olimpia előtt egy hónappal született fia, ifjabb Vladimir Weiss bizonyos értelemben még nála is fényesebb karriert futott be. Világversenyen ugyan nem szerzett érmet, de a csehszlovák válogatottal (amelyben 19-szer szerepelt) megjárta az 1990-es olaszországi világbajnokságot, majd 12-szer a szlovák válogatottban is játszott. Érdekesség, hogy 1994-ben egy idényt lehúzott a Slovan egyik riválisánál, a DAC-nál is.

– Tudom, emlékszem rá, hogy nagy focista volt az édesapám. Remélem, majd az unokám is a Vladimir nevet kapja, s ő is válogatott labdarúgó lesz. Azzal biztosan egyedülállók lennénk a labdarúgás történetében – felelte az érdeklődésünkre Vladimir Weiss, amikor a családi legendáriumról kérdeztük.