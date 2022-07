A Slovan edzője rápirított a szlovák újságírókra

A Slovan mestere szerint rossz ugyan nem volt a hangulat a Slovan háza táján egy hete sem, de nyilván sokat javított a helyzeten, hogy a csapat nyert Budapesten, majd a hét végén bajnokin 4-0-ra a Trencsén ellen is. – Két hete még nem álltunk készen se pszichésen, se fizikálisan, az említett két győzelem szárnyakat adott – jegyezte meg.

Megtudhattuk, hogy a budapesti találkozó előtt Vladimir Weiss a magyar–szlovák történelemről beszélve igyekezett lelkesíteni a játékosait. Lesz újabb történelemóra? – kérdezték tőle. – A külföldi játékosoknak is hasznos volt az ismertető, a labdarúgás nem csupán edzésből, lövésből és futásból áll, nagyon fontos a múlt, a lélektan. Valamit most is ki kell találnom...

Borítókép: Vladimir Weiss semmit sem akar elkiabálni (Fotó: Mirkó István)