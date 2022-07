Koronavírus miatt a legrosszabbkor dőlt ki válogatottunk legnagyobb ásza

Lesújtó a hír a cselgáncsozók pénteken kezdődő budapesti olimpiai kvalifikációs Grand Slam-versenye előtt: a koronavírus-tesztelése után a huszonkilenc benevezett magyar versenyző közül éppen a legeredményesebb, az olimpiai bronzérmes, vb-2. helyezett Tóth Krisztián tesztje pozitív eredményt hozott. Így nem lehet ott a Papp László Budapest Sportarénában.

– Krisztián teljesen jól van, tünetmentes, de sajnos nem léphet tatamira a Grand Slamen – tájékoztatott Nagy András, a Magyar Judo Szövetség főtitkára, aki arról is beszámolt, hogy a válogatott elveszítette egyik vezetőjét is, Murakami Kijosi technikai igazgató tesztje ugyancsak pozitív lett.

A válogatott tagjai már beköltöztek a „buborékba”, de még várnak a megerősítő PCR-tesztek eredményeire, s reménykednek, hogy nem éri újabb csapás a magyar csapatot.

– Krisztián reggel még edzett, utána ment a tesztelésre, semmi baja sincs, azon kívül, hogy a teszt pozitív eredményt hozott. Sajnos ez most így alakult, de nem ezen fog múlni a párizsi olimpia, bízunk benne, hogy hamar túl leszünk rajta, és talán már a zágrábi Grand Prix-n versenyezhet – mondta el a Judoinfo szakportálnak Pánczél Gábor, az MTK Budapest vezetőedzője, a 28 éves olimpiai bronzérmes dzsúdós mestere.

Később Tóth Krisztián is megszólalt a Facebook-oldalán:

„Nagyon sajnálom, hogy pont a hazai versenyen nem tudok tatamira lépni, hiszen imádok itthon versenyezni. Nagyon sok pluszt kapok tőletek, akik szurkoltok nekem évről évre, köszönöm! Hálás vagyok a sorsnak, hogy ez most ért utol és nem a tavalyi évben! Én is, és a családom is jól van, de idén csak online tudunk szurkolunk a többi magyar versenyzőnek. HAJRÁ, veletek vagyunk!!!”

Egyébként nemcsak nekünk kezdődik ilyen rosszul az első európai olimpiai kvalifikációs viadal: a teljes francia női válogatott visszalépett, mert az elutazás előtt elvégzett tesztek több versenyzőnél és stábtagnál mutatták ki a vírus jelenlétét. Pedig a francia hölgyek közül három olimpiai bajnok és három világbajnoki aranyérmes is készült a budapesti eseményre.

A Judo Grand Slam Hungary sorsolását csütörtökön 14 órakor tartják, s a tabellákra értelemszerűen már csak azok kerülhetnek majd fel, akik sikerrel vették az első komoly akadályt, a koronavírus-tesztet. A küzdelmek július 8-án pénteken rajtolnak a Papp László Budapest Sportarénában, a nézők számára ingyenes a belépés, de előzetes regisztrációhoz kötött, erről további információk ITT találhatók.

Borítókép: Tóth Krisztián (balra) sajnos nem léphet tatamira (Forrás: EJU)