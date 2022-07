Tizenöt világbajnokot láthatunk a hét végi budapesti Grand Slam-tornán

A Grand Slam a sportág legrangosabb sorozatának, a World Judo Tournak egyik kiemelt eseménye. Az idei, második budapesti Grand Slam már olimpiai kvalifikációs verseny lesz, aki érmet szerez a magyar fővárosban, az nagy lépést tesz a 2024-es párizsi olimpia felé. Budapesten az IJF World Judo Tour keretében eddig két világbajnokságot, öt Grand Prix- és egy Grand Slam-viadalt rendeztek. Azt a bizonyos első Grand Slamet a koronavírus-járvány első esztendejében, 2020-ban hoztuk tető alá, és azzal a versennyel indult újra a nemzetközi sportélet. Tavaly – néhány héttel a tokiói olimpia előtt – másodszor is világbajnokságnak adhatott otthont Magyarország.

A hét végi verseny nevezések számán látszik, hogy a járvány ellenére valamelyest már visszazökkent a sportág a régi kerékvágásba, 63 ország 434 versenyzője került fel a sorsolási táblára. A magyarországi Grand Prix-rekord – egyben az IJF World Judo Tour történetének akkori GP-rekordja – 86 ország 573 indulója volt a boldog „békeidőkben”, 2018-ben. A 2020-as első Grand Slamen 61 ország 409 dzsúdósa lépett tatamira.

A 2024-es párizsi olimpiai kvalifikációs pontgyűjtés miatt a világ legjobb dzsúdósai közül is nagyon sokan Budapestre érkeznek. Itt lesz a sportág valaha volt legismertebb és legnépszerűbb alakja, Teddy Riner is. A nehézsúlyú francia klasszis Tokióban a csapatversenyben a harmadik olimpiai aranyérmét szerezte meg (két bronzérmével együtt már öt medálnál tart), emellett tízszeres világbajnok, kétségkívül ő a legnagyobb név a nevezési listán. Rajta kívül olimpiai bajnok a grúz Lasa Savdatuasvili, az olasz Fabio Basile, a japán Abe Hifumi, a brazil Rafaela Silva és a kubai Idalys Ortiz is. Világbajnokokban sem lesz hiány, a már említett Riner, Savdatuasvili, Abe, Silva és Ortiz vb-n is állt a dobogó legmagasabb fokán, miként az immár azeri színekben induló Saeid Mollaei, tatamira lép a belga Matthias Casse, a kétszeres világelső brazil Mayra Aguiar, a kanadai Christa Deguchi és Jessica Klimkait, a francia Loic Pietri, a grúz Lukumi Cskvimiani, az izraeli Sagi Muki, a szerb Nemanja Majdov és a spanyol Nikoloz Sherazadishvili is – összesen tizenöt világbajnokot láthatunk.

A torna mindhárom napján szurkolhatunk éremesélyes magyar versenyzőknek. Pénteken a kétszeres Grand Slam-győztes, olimpiai ötödik helyezett Pupp Réka, szombaton a háromszoros Eb-bronzérmes, Grand Slam-győztes Ungvári Attila, az Európa-bajnok Karakas Hedvig és a legutóbbi, ulánbátori GS-tornán bronzérmes Varga Brigitta, vasárnap pedig az olimpiai bronzérmes, ugyancsak Grand Slam-győztes Tóth Krisztián, valamint a hatszoros korosztályos Európa-bajnok Sipőcz Richárd lesz a húzónév a mieink közül.

A Grand Slam-viadalon sok világranglistapontot lehet szerezni: a győztes 1000 ponttal gazdagodik, ebben a sportágban ez többet ér, mint amennyi az Európa-bajnoki aranyéremért jár (700). Az érem és a pontok mellett pénzdíjat is kapnak a legjobbak: a magyar fővárosban 154 ezer dollár talál majd gazdára, az egyéni aranyéremért a győztesnek 4000, az edzőjének 1000 ezer dollárt folyósítanak.

A program:

július 8., péntek:

férfi 60 és 66 kg, női 48, 52 és 57 kg

10.00: selejtezők, 17.00: bronzmérkőzések, döntők

július 9., szombat:

férfi 73 és 81 kg, női 63 és 70 kg

10.00: selejtezők, 16.00: megnyitó ünnepség, 17.00: bronzmérkőzések, döntők

július 10., vasárnap:

férfi 90, 100 és +100 kg, női 78 és +78 kg

10.00: selejtezők, 17.00: bronzmérkőzések, döntők

(A délelőtti programok kezdése a létszámtól függően mindhárom napon módosulhat)

A versenyre a szurkolóknak a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, erről bővebb információ ITT található.

Borítókép: Teddy Riner, a cselgáncssport legnagyobb csillaga (Forrás: Judoinside.com)