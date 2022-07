Még a másodosztályt idézte az NB I két újoncának a találkozója

Változatos, élénk iramú, de nem túl eseménydús játékkal telt el az első 25 perc, némi hazai fölénnyel. Ekkor Pátkai Máté szemből kíméletlenül csúszott rá egy elvesztett labda után Djuranovics lábára, Erdős József játékvezető továbbot intett, de ennél is meglepőbb volt, hogy a VAR egyetértett vele, holott ilyen nyújtott lábbal végrehajtott, labdát nem találó becsúszásért piros lap jár. A 38. percben viszont előkerült a piros kártya a játékvezető zsebéből, és a középen egyedül kilépő Radót ellökő és buktató Sági kapta – jogosan. A VAR azt vizsgálhatta, hogy Radó lesen kapta-e a labdát, a szabálytalanság és a gólhelyzet ténye egyértelmű volt.

Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

Ezzel ki is merült az első félidő krónikája, a két csapatból a szünetig senki sem találta el a másik kapuját. Nem sikerült ez a folytatásban Berecz Zsombornak sem, pedig a 49. percben hét méterről, szemben a kapuval zavartalanul próbálkozhatott. Akadtak meleg pillanatok a hazai tizenhatoson belül, de később a Kecskemét is veszélyeztetett, olykor egyáltalán nem érződött a létszámkülönbség. De csak olykor, ám ez is dicséri a nagy szívvel küzdő házigazdákat, akik szervezetten, jól védekeztek. A Vasas nem túl hatékonyan támadott, Kuttor Attila vezetőedző a hajrára fordulva bevetett olyan, itthon nagy neveket, mint Márkvárt Dávid, Hidi Patrick, Feczesin Róbert, Géresi Krisztián és a felkészülési mérkőzéseken igen eredményes Zimonyi Dávidot, de a csapata fantázia nélkül, lassan játszott.

Ez a találkozó minden vonatkozásban az NB II-t idézte, olyan volt a színvonal és a tempó is. A Vasas nem tudott élni az emberelőny lehetőségével, a Kecskemétet pedig a lelkesedéséért illeti dicséret, nagyot harcolt ezért az egy pontért, és tett azért is, hogy az három legyen, de nem lehet elégedetlen.

NB I, 1. forduló

Bp. Honvéd–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Bozsik Aréna, 4084 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Meshack (47.)

Szombat

Kecskemét–Vasas 0-0 (0-0), Széktói Stadion, néző 2527, jv.: Erdős. Kiállítva: Sági (38.)

Újpest–Mezőkövesd 20.00 (M4 Sport)

Vasárnap

Kisvárda–Debrecen 15.45 (M4 Sport+)

Paks–Mol Fehérvár 18.00 (M4 Sport+)

Ferencváros–Puskás Akadémia 20.30 (M4 Sport)

Borítókép: A lila mezes kecskemétiek nagy akarással játszottak (Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba)