A Vasas kizárólag magyarokkal szeretne boldogulni az élvonalban

Kétségtelen, olyan új szerzemények érkeztek a másodosztályt nyolcpontos előnnyel megnyert, tétmeccsen február óta veretlen Vasashoz, akik korábban más kluboknál már bizonyítottak az NB I-ben. A 29 éves kapus, Dombó Dávid az ezüstérmes Kisvárda alapembere volt, a 30 esztendős válogatott védő, Baráth Botond és a 31 éves középpályás, Hidi Patrik pedig a Bp. Honvédban szereztek maguknak nevet, mindketten tagjai voltak már a kispestiek 2017-es bajnokcsapatának is. Csapattársuk volt akkor a legfrissebb szerzemény, a válogatott Holender Filip, akinek az érkezését tegnap jelentette be a Vasas, ő a szerb Partizan Belgrádtól tér haza Magyarországra. Szerepelt korábban a válogatottban a Mol Fehérvártól átigazolt 28 éves támadó, Géresi Krisztián is. Novothny Soma Ciprusról tért haza, a 28 éves csatár korábban a DVTK és az Újpest színeiben 121 mérkőzésen 44 gólt szerzett. Az új igazolások közül a 23 éves, a Puskás Akadémiától érkező balhátvéd, Deutsch László is 42 találkozón szerepelt már az első osztályban. A távozók között pedig csak olyan játékosokat találunk, akikkel nem számolt a Kuttor Attila vezette szakmai stáb.

Holender Filip a legfrissebb szerzemény.Fotó: Vasasfc.hu

– A nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy azok a csapatok tudnak eredményesek lenni, amelyeken belül minden poszton versenyhelyzet van – folytatja Nagy Miklós. – Nálunk most ez a helyzet, és olyan mentalitású játékosokat kerestünk, akik ezt tudomásul veszik, és képesek kezelni. Senkinek nincsen bérelt helye, meg kell harcolni a lehetőségekért. Kooperációs szerződést kötöttünk a másodosztályú Doroggal, ahol öt, huszonegy éven aluli futballistánk kettős játékengedéllyel szerepelhet, ők, ha nem kapnak szerepet vagy csak néhány percig játszanak az adott hétvégén a Vasasban, pályára léphetnek az NB II-ben. Létrehoztuk az NB III-as csapatunkat is, így nemigen lesz olyan labdarúgónk, akinek meccs nélkül múlna el a hétvégéje. Fontos számunkra az MLSZ ajánlása a fiatalok szerepeltetésére, ami ugyan valóban csak ajánlás, de mi kötelező érvényűnek tekintjük magunkra nézve, és a vele járó támogatást be is terveztük a költségvetésünkbe.

Fotó: Vasasfc.hu

Bár a keret népes, még nincs teljesen készen. Hét érkező mellett eddig tizenhárom játékos távozott Angyalföldről. Csütörtökön este például három távozót jelentett be a Vasas, Szilágyi Zoltán az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémiában folytatja a pályafutását, Bánfalvi Dániel Komáromban marad kölcsönben, míg Szatmári Lóránd szerződését közös megegyezéssel felbontották a felek. Nagy Miklós szerint lehet még érkezőkre is számítani, ez a munka még nem zárult le. Ugyanakkor a választási lehetőségek nagy számát mutatja, hogy öt csatár is gólt ért el az edzőmérkőzéseken, az újak közül Géresi, Novothny, illetve a ZTE-től végleg szerződtetett Zimonyi Dávid, a régiek közül pedig Bobál Gergő és Radó András is betalált az ellenfelek kapujába.

– Szeretnénk két lábbal a földön állni, amikor a célokat megfogalmazzuk – mondja Nagy Miklós. – Először meg kell szoknunk az élvonal tempóját és színvonalát, és tudjuk, nehéz boldogulni a tizenkét csapatos mezőnyben. Így nem is lehet más a célunk, mint stabilizálni a helyünket az NB I-ben, azaz bennmaradni, és persze minden meccsen a maximumot kihozni magunkból.

Az NB I 1. fordulójának a műsora. Péntek: Bp. Honvéd–Zalaegerszeg lapzártánk után ért véget. Szombat: Kecskemét–Vasas 17.45 (tv: M4 Sport), Újpest–Mezőkövesd 20.00 (M4 Sport). Vasárnap: Kisvárda–Debrecen 15.45 (M4 Sport+), Paks–Mol Fehérvár 18.00 (M4 Sport+), Ferencváros–Puskás Akadémia 20.30 (M4 Sport).

Borítókép: A Vasas bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)