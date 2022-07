A fiatal ZTE kispesti győzelmével kezdődött meg az új bajnokság

A ZTE a felkészülés során egy hete 3-2-re legyőzte az olasz sztárcsapat AC Milant, és akkor többen is hangoztatták, hogy ez nagyon jót tett a játékosok önbizalmának – és ez meg is látszott a csapaton. A vendégek úgy kezdtek, mintha ők lettek volna otthon: Tajti Mátyás irányításával letámadták a házigazdát, rengeteg labdát szereztek, és egész egyszerűen nem engedték levegőhöz jutni a kispestieket. Szemlátomást szerettek volna gyorsan gólt szerezni, amihez meg is voltak a lehetőségeik. Bedi fejesénél a szerencse szegődött Szappanos kapus mellé, utána viszont Tajti és Szalay lövéseinél neki kellett bravúrt bemutatnia, az előbbinél a keresztléc is a segítségére sietett.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az első félidő első fele kétségtelenül a Zalaegerszegé volt, a Bp. Honvéd ezután kezdett magára találni. Az első helyzete a 30. percben alakult ki, akkor Lukics fejelt mellé az ötösről. Ekkor már inkább a házigazda birtokolta többet a labdát, de a ZTE is gyakran próbálkozott. A 38. percben Zsótér szögletből, érintés nélkül akart gólt szerezni, ám Demjén kapus jó reflexszel, lábbal hárítani tudott – jó iramú, élvezetes, mindkét fél részéről gólra törő játékkal telt el az első félidő.

A második pedig góllal kezdődött. Jónsson lövése még a vendégek kapuja előtt okozott enyhe izgalmat, a 47. percben viszont már a másik oldalon láthattunk védelmi zavart: Gergényi hatalmas beadásánál egy védő fejéről a középen helyezkedő Meshack elé csúszott a labda, ő levette, majd hat méterről a léc alá bombázta – 0-1. Ez volt tehát az idény első gólja!

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Ez a gól nem változtatott a játék képén, az továbbra is hullámzó, változatos és mozgalmas maradt. A ZTE nem állt vissza, a kispestiek hajtottak az egyenlítésért, tehát egyáltalán nem unatkoztak a nézők. A 60. percben Jónsson pazar gólt ragasztott a jobb felső sarokba, de előtte Ennin kézzel ért a labdához, ezt a VAR is megerősítette, így maradt a vendégek vezetése. A másik oldalon a csereként beállt Mim közeli lövését védte nagy bravúrral, hazai részről pedig Tamás hibázott nagy helyzetben, tehát továbbra is mindkét csapat játékában benne volt a gól. A hajrá időszakában az egerszegiek szívesebben tartották a labdát, mintsem kockáztattak volna, de amikor lehetett, bátran vezettek ellentámadásokat. A sok ápolás miatt a játékvezető hét percet hosszabbított, de a Honvédnak már nem volt ereje az egyenlítéshez, sőt inkább a ZTE növelhette volna az előnyét, ám Meshack elönzőzte a ziccert. Nem számított, a csapata jó teljesítményt nyújtva idegenben győzelemmel kezdte a bajnokságot, a kispestiek pedig hallgathatták a szurkolóik nem túl hízelgő kritikáját...



NB I, 1. forduló

Bp. Honvéd–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Bozsik Aréna, 4084 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Meshack (47.)

Borítókép: A Bp. Honvédnak minden labdáért meg kellett küzdeni a ZTE ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)