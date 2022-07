Másolnák a Fradi-modellt – drasztikus átalakítás Kispesten

S friss hír, miszerint a vezetők közülték a csapatkapitány Batik Bencével is, hogy nem számolnak vele, ezért a középhátvéd kikerült az első csapat keretéből.

Nos, a Honvéd keretében jelen állás szerint hat magyar maradt. Két kapus, Szappanos Péter és Dózs Gellért, valamint négy mezőnyjátékos, Tamás Krisztián, Zsótér Donát, Nagy Dominik és Kerezsi Zalán.

Az irány egyértelmű, már csak az a kérdés, jönnek-e végre az eredmények. A ZTE elleni mai rajton benyomást szerezhetünk arról, sikerült-e a keret átalakítása.

Meggyőzte korábbi kisvárdai csapattársa

– Alig várom már, hogy találkozzak a srácokkal és azt is, hogy a szurkolóink előtt játsszak ebben a csodálatos létesítményben. Szeretnék legalább olyan teljesítményt nyújtani, mint az előző szezonban, vagy akár még jobbat is, és a célunk, hogy a csapat előbbre lépjen a tabellán, a Honvédhoz méltó helyre – mondta a Kisvárdától minap igazolt Lazar Cirkovics a klub honlapjának nyilatkozva, miután aláírta szerződését a Budapest Honvéddal, majd beszélt a váltás hátteréről.

– Nagyon jó szezont zártunk májusban a Kisvárdával, a csapat történelmet írt, és nekem sem ment rosszul a játék, így nem titok, miután kiderült, hogy távozom, több ajánlatom is volt. De amikor a Honvéd megkeresett, nem gondolkoztam tovább, örülök, hogy Magyarországon folytathatom a pályafutásom, ráadásul egy komoly hagyományokkal bíró klubhoz kerültem – folytatta Lazar Cirkovic. – Ismerem a bajnokságot, ismerem a játékosokat, így nem szükséges hosszabb idő a beilleszkedéshez, remélem, hogy már az első naptól fogva tudok segíteni a csapatnak, hozzájárulni ahhoz, hogy eredményesek legyünk, hiszen ez a legfontosabb. Nem tagadom, hogy Herdi Prenga Kispestre szerződése befolyásolta a döntésemet. Az előző szezonban jó párost alkottunk, beszéltem is vele a szerződés aláírása előtt, dicsérte a Honvédot, én pedig bízom benne, hogy itt is sikeresek leszünk. Herdi mellett Nenad Lukiccsal is beszéltem, de a többieket is ismerem, hiszen játszottunk már egymás ellen, remélem, hogy együtt jó csapatot alkotunk majd.