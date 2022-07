A magyar gólkirályt váratlanul hajógyári munkára fogták Koreában! + videó

– Élvezte a fotózást?

– Igen! A fényképeket a világ legnagyobb hajógyárában készítették, mit mondjak, komoly helyen jártam. Nem szeretem a rivaldafényt, de ez jó volt! Ez persze nem jelenti azt, hogy mostantól megállás nélkül szerepelek, már csak azért sem, mert futballozni jöttem.

– Múlt héten szerdán érkezett meg Ulszanba. Milyenek az első benyomásai?

– Minden a legnagyobb rendben. Gyönyörű helyen vagyunk, a párommal és a kisfiammal jól érezzük magunkat. Igaz, a hétórás időeltolódás miatt az első egy-két nap döcögősen telt, a gyerkőc nappal aludt, éjjel volt fent, tulajdonképpen ő diktálta, mikor aludjunk. A hajnali ébrenlétnek azért volt előnye is: legalább láttam a magyar kupacsapatok meccseit.

– A már említett fotózásról szóló beszámolóban azt írták, egyik autogramot adta a másik után.

– Ez így is volt, de ezt tudjuk be annak, hogy a hatalmas gyárban sok a munkás. Persze örültem, hogy odajöttek hozzám.

– A megbecsülést érzi a klubnál is?

– A fogadtatás roppant kedves volt. Amiről az ideérkezésem előtt csak hallottam, arról gyorsan meggyőződtem: minden téren profi klubhoz kerültem, a körülmények tökéletesek. Tényleg mindenre figyelnek, az egyik edzést követően volt egy közös étkezés, külön főztek a légiósoknak, ha esetleg nem rajonganának az ázsiai konyháért. Újdonsült csapattársaimon sem múlik, hogy minél hamarabb beilleszkedjek, amiben tudnak, segítenek. Van egy brazil és egy grúz futballistája is az Ulszannak, leginkább velük beszélgetünk, de mivel a többiek közül is sokan tudnak angolul, szinte mindenkivel szót értek.

– Az edzések mások, mint Magyarországon?

– Mások, de nem brutálisan kemények. Nem olyan hosszúak, általában egy és negyedóra alatt végzünk. Az intenzitás azonban nagy, olyan, amilyen a válogatottnál szokott lenni. Az első perctől fogva az utolsóig hatalmas a pörgés, nincs megállás, csak a legvégén. Bírom végig, ami arról árulkodik, hogy jó állapotban vagyok.

– Ez azt jelenti, hogy már szombaton, a Gangvon ellen bemutatkozhat?

– Remélem! Ha esetleg nem is kezdőként, csereként mindenképpen szeretnék pályára lépni. Sűrű a program, egy hét alatt három meccset játszunk, valamelyiken szerintem megkapom az esélyt. A legjobb persze az lenne, ha mindhármon játszhatnék. A júniusi válogatott mérkőzések után egy hetet pihentem, majd a Paks második csapatával készültem, egy hete pedig bekapcsolódtam az itteni edzésmunkába. Ha a vezetőedzőnk úgy ítéli meg, a pályán van a helyem, én készen állok!

A Nemzeti Sport cikke ITT olvasható el.

Fotó: Ulsan Hyundai Football Club / Facebook

Borítókép: Ádám Martin szokatlan szerelésben (Forrás: Facebook/Ulsan Hyundai Football Club)