Bejött a Vidinek Azerbajdzsán, péntekre is ott maradt a csapat

Az ellenfél mestere is elismerte, a Vidi megérdemelten jutott tovább.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen az ellenfelünk egy szervezetten játszó csapat, ráadásul az odavágón jelentős előnyt szereztek. Meg voltam elégedve a játékosaim motivációjával, a mai mérkőzésen dominálni tudtunk és kis szerencsével más is lehetett volna az eredmény. Köszönöm a csapatomnak a mai meccset, tudjuk, hogy a jövőben még erősebbnek kell lennünk, hogy sikerrel vegyük az ilyen párharcokat, a Fehérvárnak pedig sok sikert kívánok a folytatáshoz! – mondta Elmar Bakhshiyev.

A Fehérvár az Ekl harmadik fordulójában a moldovai FC Petrocub Hincestivel találkozik, s a párharc első mérkőzését augusztus 4-én, csütörtökön 20.30-tól hazai pályán játssza. A Vidi esélyesként várja az újabb feladatot.

Történelmi siker

A Kisvárda a hazai visszavágón ugyanúgy 1-0-ra győzte le az előző idényben az Ekl csoportkörében szerepelt Kajrat Almatit, mint a kinti első mérkőzésen. Török László, a várdaiak vezetője szerint történelmi sikert aratott a csapata.

– Az első mérkőzésen azt beszéltük, jó lenne lehozni kapott gól nélkül, de a továbbjutás a második meccsen dőlt el. Arra kellett figyelnünk, hogy kompaktak, fegyelmezettek legyünk, és ez sikerült is. Mindenkinek köszönjük, aki ezért a sikerért dolgozott, elsősorban a csapatnak, amely történelmi sikert aratott. Voltak ragyogó ütemű labdaszerzéseink, de sokszor elkapkodtuk a befejezéseket. Amikor türelmesebbek voltunk, akkor veszélyesebbek is voltunk az ellenfél kapujára. Az Almatit is dicsérni kell, hiszen sokkal veszélyesebben futballozott, mint az első meccsen. Kicsit fordulópont volt, amikor hármat is cseréltem, előre mindenféleképpen kellett frissíteni, ezt meg is beszéltük, hiszen nagyon sokat dolgoztak a támadóink. Háromszor is változtattunk a felálláson a meccs közben, elfáradtak, de a cserék is remekül szálltak be.