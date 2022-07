Kiesett a Puskás Akadémia, és még két kulcsemberét is elveszítette

Jól szerepeltek a magyar csapatok a nemzetközi porondon, hiszen szerdán a Ferencváros a BL-selejtező 2. fordulójában a pozsonyi 4-1-es győzelmével kiejtette a Slovan Bratislavát, az Európa-konferencialiga második selejtezőköréből pedig csütörtökön a Kisvárda és a Mol Fehérvár is túljutott, előbbi hazai pályán 1-0-ra nyert a kazah Kajrat Almati ellen, utóbbinak idegenben az azeri Qabala elleni 2-1-es vereség is megfelelt. Negyedik csapatunk, ugyancsak a harmadik számú kupában a Puskás Akadémia viszont nehéz helyzetben várhatta a 21 órakor kezdődött meccsét a portugál Vitória Guimares ellen, hiszen egy hete idegenben 3-0-ra kikapott.

A felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt azt nyilatkozta, hogy megpróbálnak „csodát” tenni, és ha ez nem is jön össze, mindenképpen szeretnék megnyeri a találkozót. A szakvezető ennek érdekében támadóbb szellemű csapatot küldött pályára, ám már a 20. percben változtatni kényszerült, mert egyik kulcsembere, a válogatott Nagy Zsolt megsérült, a térdét fogva bicegett le a pályáról, s Mezghrani állt be a helyére. A Puskás Akadémia abban bízott, hogy a találkozó elején gólt tud szerezni, de ez nem jött össze. A 33. percben Urblík jobb oldali szöglete után Favarov egyedül marad az ötös bal sarkán, de a felső léc fölé fejelt. A 43. percben a túloldalon Tiago Silva 17 méteres lövése zúgott el a hazai kapu mellett. A félidő végén a Puskás Akadémia egy másik alapemberét is elveszítette, a csapatkapitány Szolnoki Roland szintén térdsérülést szenvedett, és őt hordágyon vitték le a pályáról.

Fordulás után aztán egy nagy hazai helyzetet láthattunk, szöglet után a hosszú oldalon berobbanó Stronati nem sokkal maradt le a labdáról, de csak a játékos került be a kapuba. A 63. percben Hornyák Zsolt hármat cserélt, próbált frissíteni. A 69. percben Tiago Silva 22 méteres lövését Markek kiütötte, ez nagy védés volt. Gólt a hátra levő percekben sem hozott a mérkőzés, maradt a 0-0, így a Vitória Guimares 3-0-s összesítéssel jutott az Európa-konferencialiga harmadik selejtezőkörébe, s játszhat a horvát Hajduk Splittel.

Borítókép: Mohamed Mezghrani nézi, mi történt Joao Silvával és Artem Favarovval (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)