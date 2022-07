Maldini udvarias, a Milan kedvetlen volt – a ZTE legyőzte az olasz bajnokot

Délután fél öt körül hatalmas lendülettel fékezett a ZTE aréna előtt az olaszok csapatbusza. Tán megilletődött a sofőr, nem látott még ekkora tömeget, vagy a nagy meleg miatt nem tudott megfelelően összpontosítani, mindenesetre a busz visszapillantó tükre megismerkedett az egerszegi létesítmény betonkaréjával.

Ez cseppet sem izgatta a zömmel magyarokból álló, Milan-mezbe öltözött rajongókat, ők beérték volna egy kacsintással, integetéssel, de csalódniuk kellett. Másban viszont igen készséges és profi módon viselkedett az olasz bajnok. Az előző két edzőmeccsről a Nemzetek Ligája-szereplés és egyéb okok miatt hiányzó labdarúgóit elhozta magával a zalaegerszegi gálameccsre.

Múlt héten szombaton a Köln ellen 12 játékos: Mike Maignan, Davide Calabria, Sandro Tonali, Theo Hernández, Fikayo Tomori, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Rafael Leao, Marko Lazetic, Divock Origi és Simon Kjae hiányzott. Ők valamennyien eljöttek Zalaegerszegre. És természetesen itt volt Fikayo Tomori is, aki a 2002-es egerszegi bajnokcsapat tagjainak köszöntése alatt kocogott egyik térfélről a másikra. És az egyik oda-vissza táv után köszöntötte az egyik kapu mögötti szektort megtöltő magyar Milan-drukkerek szervezett csoportját, a Milanmania tagjait.

Hirtelen nehéz volt eldönteni, hogy Simon Antal, Kenesei Krisztián, netán a húsz évvel ezelőtti sikercsapat edzője, Bozsik Péter vagy Fikayo Tomori kap-e nagyobb tapsot a stadionban a ZTE Fieszta névre hallgató rendezvényen.

Mire elkezdődött a meccs, színkavalkádban úszott a stadion: a vendégtáborban a piros-fekete dominált, de voltak olyan bátor drukkerek, akik piros felsőben ültek a hazai táborban. De senkinek sem volt félnivalója, békés hangulatban kezdődött a meccs.

Stefano Pioli igazán erős csapatot küldött pályára. A Milan a Tatarusanu – Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo Toure – Tonali, Brescianni – Messias, Diza, Rebic – Giroud tizeneggyel kezdte a meccset.

Azt már korábban lehetett tudni, hogy Zlatan Ibrahimovic és a Liverpooltól igazolt Divock Origi sérülés miatt biztosan kihagyja az összecsapást, és Simon Kjaer szereplése sem valószínű.

A hazai közönség előtt bemutatkozó, nyáron kinevezett zalaegerszegi edző, Ricardo Moniz a Demjén – Gergényi, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi – Meshack, Tajti, Szankovics, Májer – Németh D., Szalay csapattal kezdett az olasz bajnok ellen.

Alig melegedtek meg a játékosok a pályán az ország történetének legmelegebb napján, Uboshiama Meshack hatalmas gólt bombázott a felső sarokba 16 méterről.

Fotó: Kurucz Árpád

Ezzel vezetett a ZTE. Öt perc múlva Gergényi Bence találta el a bal oldali kapufát. Teljesen nyilvánvaló volt a kezdő sípszó előtt, hogy a ZTE-nek sokkal fontosabb volt ez a meccs, mint a lefújás után azonnal ausztriai edzőtáborba utazó olasz bajnoknak. Ennek megfelelően sokkal jobban csipkedte magát a szezonrajtra hangolódó magyar középcsapat, mint az olasz BL-résztvevő.

Andó Szabó Sándor játékvezető stílusa sem kedvezett az olaszoknak: az egyik legjobb magyar bíró engedte a kemény játékot, nem hatódott meg az olaszok fetrengéseitől. Bő negyedóra telt el az első Milan-helyzethez: Messias ültette be a hintába Bedit, a lövése szögletre pattant. Megélénkült a meccs: itt is, ott is veszélyes helyzetek alakultak, Giroud perdítését okosan blokkolták az egerszegi védők. Még mielőtt a játékvezető ivószünetet rendelt el, megszületett a ZTE második gólja: nagy bedobás után megcsúsztatta a labdát Kálnoki-Kis, Brescianini nem tudta elfejelni a labdát, így lett jó Mocsinak, aki öt méterről a kapuba fejelt.

Tajti hatalmas gólt lőtt:

Fotó: Kurucz Árpád

A szünet sem segített a Milanon. Tajti Mátyás megszerezte élete egyik legnagyobb gólját: a Puskás-Akadémia neveltje, a Barcelona akadémiáján is megfordult középpályás szemben a kapuval, 22 méterről, futtából lőtt a jobb felső sarokba. Még mielőtt eksztázisba jöttek volna a szurkolók, a Ballo-Touré buktatásáért megítélt jogos tizenegyest Giroud higgadtan értékesítette.

Gálameccs ide vagy oda, nem akart szégyenben maradni a Milan, felpörgette a játékot, a sebességkülönbséget – ahogy az várható volt – lelkesedéssel kompenzálta a ZTE. A félidő záróakkordjaként Giroud újabb gólt lőhetett volna, de Demjén hihetetlen bravúrral védett.



Minden hazai drukker elégedetten vette tudomásul az állást, amikor Andó-Szabó sípszava véget vetett az első félidőnek.

A folytatásban nem sok változott: illetve annyiban talán mégis, hogy Sandro Tonali a pályán hagyta a kettétört sípcsontvédőjét. A Milan felpörgetett játékritmusához alkalmazkodott a ZTE, és amikor meg tudta tartani a labdát, olykor veszélyesen játszott. A közönség meghálálta az igyekezetet.

A 60. percben Pioli sort cserélt, Gabbia kivételével minden játékosát lecserélte, Rafael Leao és Theo Hernandez, sőt a bemelegítés alatt megcsodált Tomori is pályára lépett.

Magabiztosan tartotta az előnyét a ZTE. Szűk húsz perccel a vége előtt újabb ivószünettel (és fülsüketítő világslágerrel) hangoltak a csapatok a hajrára.

Szűk öt perccel a vége előtt a horvát Ante Krunic technikás egyéni alakítás végén szépített. A 89. percben Calabria egyenlíthetett volna, de a felfutó jobbhátvéd mellé lőtt.

A ZTE 3-2-re nyert, a játék képe alapján nem érdemtelenül.

Felkészülési mérkőzés: ZTE–AC Milan 3-2 (3-1), ZTE Aréna, 11 114 néző, vezette: Andó-Szabó. Gólszerzők: Meshack (2.), Mocsi (24.), Tajti (28.), illetve Giroud (30.), Krunic (86.).