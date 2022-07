Nagyon el van keseredve a Chelsea edzője a szezonrajt előtt

Két sztárigazolást is felmutatott már a nyáron az új amerikai tulajdonos, Todd Boehly a Chelsea élén, hiszen Raheem Sterling megszerzése a rivális Manchester Citytől, valamint az évek óta a világ legjobb középső védői közé sorolt Kalidou Koulibaly leigazolása a Napolitól is nagy fegyverténynek számított. Ennek ellenére Thomas Tuchel vezetőedző komoly aggodalmakat fogalmazott meg az Arsenaltól elszenvedett 4-0-s vereség után.

– Egyszerűen nem vagyunk elég jók, nem vagyunk versenyképesek – jelentette ki Tuchel, akit a Daily Mail idézett. – Az igazán aggasztó, az az elkötelezettség hiánya, ami sokkal magasabb volt az Arsenalnál.

A német edző szerint több játékosa fejben máshol, a csapatkapitány Cesar Azpilicueta például Barcelonában jár, de Timo Werner jövője is kérdéses. Két hét múlva az Everton ellen kezdi meg a szezont a Premier League első fordulójában a Chelsea, de Tuchel nem optimista.

– Nem tudom garantálni, hogy addigra készen állunk majd. Sok játékosunk van, aki távozni akar, és most a lehetőségein agyal. Szankciókat kaptunk, és ha a játékosok menni akarnak, az ide vezet. Ha ugyanezek a játékosok lépnek pályára, mi változna? Persze remélhetőleg tudunk fejlődni a rajtig, de ugyanazokkal a problémákkal fogunk szembenézni akkor is, mert ugyanazok lesznek a játékosok. Muszáj megoldást találnunk a stábbal és a csapattal együtt, hogyan tudunk előre lépni, mert ez most fájdalmas.

Tuchel az új szerzeményt, Koulibalyt dicsérte, akit a legjobb játékosának nevezett a pályán az Arsenal ellen, ugyanakkor a csalódottságát továbbra sem tudta leplezni.

– Nem emlékszem, hogy valaha veszítettem-e el 4-0-ra felkészülési meccset. Nagy rajongója vagyok a felkészülési időszaknak, az atmoszférájának és az ilyenkor érzett hitnek.

Úgy tűnik, most épp ez utóbbi hiányzik a Chelsea edzőjének.

Borítókép: Thomas Tuchel (Fotó: MTI/EPA/Getty pool/David Ramos)