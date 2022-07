Sainz felejthetetlen napja, Hamilton negatív rekordja

Carlos Sainznak (Ferrari) 150 futamot kellett teljesítenie, mire először győzött a Formula–1-ben, nála csak Sergio Pérez várt többet az első sikerére. A spanyol pilótának nem volt könnyű nagydíja Silverstone-ban, Max Verstappen (Red Bull) többször is megelőzte, valamint folyamatosan azt kellett hallgatnia a rádión, hogy Charles Leclerc (Ferrari) gyorsabb nála. Emiatt Sainz egy ponton el is engedte a csapattársát, a verseny végén azonban rámosolygott a szerencse, és egy biztonsági autós szakasz esélyt adott neki a futamgyőzelemre. A 27 éves pilóta ezúttal élt is a lehetőséggel.

– Nem tudom, mit mondjak. Első futamgyőzelem, a Ferrarival, Silverstone-ban, ennél nem is kívánhatnék többet. Ez egy különleges nap és különleges hétvége, amit soha nem fogok elfelejteni – lelkendezett a Ferrari pilótája. – Nehéz futam volt. Küszködtem az autó egyensúlyával, főleg az első etap alatt, amikor közepes abroncsokat használtam. Hittem benne, hogy győzhetek, és nem szakadhattam le nagyon. Ezen voltam, aztán a biztonsági autó beküldése reményt adott nekem. Gondolhatják, mennyire ideges voltam az újraindításkor, hiszen tudtam, hogy kaptam egy esélyt a győzelemre.