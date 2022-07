Váradi Benedek is légiós lesz, szétesett a magyar sikercsapat

Ám ennek vége: a magyar mag szétszéledt, mondhatni, a nyáron szétesett a sikercsapat, új együttest kell építeni a nagy kihívásokra. A válogatott és a szombathelyi gárda gerincét adó Váradi Benedek, Golomán György, Benke Szilárd, Somogyi Ádám, Perl Zoltán és Keller Ákos közül csak utóbbi kettő marad Szombathelyen, a többiek távoztak. Pénteken este jelentette be a litván Rytas Vilnius, hogy szerződtette Váradi Benedeket, aki egyébként eddig kizárólag a Falcóban kosárlabdázott. A Rytas a közleményében kiemeli, hogy az együttes szurkolói már korábbról ismerhetik a magyar válogatott hátvédet, aki éppen a litván klub ellen majdnem tripla-duplát ért el a Bajnokok Ligájában, amikor 15 pontot, kilenc gólpasszt és hét lepattanót jegyzett, és Váradi egy kimondottan jó és nyugodt karakter, aki mindemellett képes meghalni a pályán, és a végsőkig küzdeni.

Donatas Zavackas, a Rytas sportigazgatója úgy fogalmazott, hogy olyan jól védekező játékost kerestek, aki a támadások irányításában is kiemelkedő képességű. Váradi játékát tanulmányozva megbizonyosodtak arról, hogy a magyar kosaras nem ismer elveszett labdát, remek egyéniség, nyugodt, mégis vérbeli harcos, bőséges a nemzetközi tapasztalata – mindezek mellett a BL-idény harmadik leghatékonyabb asszisztosztója volt.

Az már július közepén eldőlt, hogy egy év hazai játék után ismét légiósnak áll Golomán György, a válogatott 211 centis, 26 éves centere, akit tíz napja jelentett be új csapata, a szintén litván BC Lietkabelis Panevezys. Akkor ő ezt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak:

– Szakmailag ez előrelépés, hiszen új együttesem a friss litván ezüstérmes, ráadásul az ULEB Európa-kupában indul, amely az Euroliga után a második számú európai kupasorozat. Az Európa-kupás szereplés nagyon csábító volt, ilyen erős sorozatban még nem játszottam. Több magyar ajánlatot is kaptam, emellett egy olasz és egy görög klub is szeretett volna megszerezni.

Benke Szilárd a francia élvonalban folytatja. Fotó: Fiba.com

Július elején a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy Benke Szilárd is légiósnak állt, a 27 éves, 197 centiméter magas kosarast a francia élvonalban szereplő BCM Gravelines Dunkerque szerződtette. Egy hete pedig kiderült, a válogatottban is egyre inkább kulcsjátékossá váló Somogyi Ádám is távozik Szombathelyről, de ő nem külföldön, hanem az Alba Fehérvárnál folytatja a pályafutását. Somogyi Ádám a bajnokságban mérkőzésenként átlagban 23,6 percet töltött a parketten, ezalatt 9,9 pontot, 4,1 lepattanót és 3,8 gólpasszt tett a közösbe, míg a Bajnokok Ligájában 4,3 pont, 1,4 lepattanó és 1,8 gólpassz volt a termése.