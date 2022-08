A hollandok súlyos vereséget mértek a magyar válogatottra

Minden kezdet nehéz, tartja a közmondás. Ez a női vízilabdázóinkra különösképpen igaz, akik az Európa-bajnokságon csoportellenfeleik közül a két legerősebbel találkoztak először, a görög, illetve holland válogatottal. A júliusi magyarországi vb-n a mieink ezüstöt nyertek, míg Görögország csak a hetedik helyen végzett. Lebecsülni azonban hiba lett volna őket, már csak azért is, mert Bíró Attila szövetségi kapitány a kontinensviadalon dobogóra esélyes csapatok közé sorolta a délieket.

A szombati mérkőzésen sajnos bizonyították is a bennük lévő potenciált, vagy más megközelítésben a magyar hölgyeknek nem sikerült megtenniük ugyanezt. Pólósaink ugyanis szinte végig futottak az eredmény után, a lövésekből hiányzott a kakaó, és a védekezéssel is akadtak problémák, ezért a szövetségi kapitány a nagyszünet után Magyari Alda helyett Kiss Alexandrának adott lehetőséget a kapuban. Ezután némi javulás állt be a játékban, és a negyedik negyedben a magyar válogatott nemcsak kiegyenlített, hanem még két góllal is meglépett. A hajrát viszont a görögök bírták jobban, és 9-8-ra nyertek. Bíró úgy látta, játékosai elöl és hátul is gyengén teljesítettek, így nemhogy győzelmet, de még döntetlent sem érdemeltek. Ugyanakkor hozzátette, a csapatban van annyi, hogy vasárnapra talpra álljon és megmutassa, miért tették meg az utat Splitig.

A kontinenstornán való második mérkőzés első negyede sajnos nem erről árulkodott. Hollandia három perc alatt két góllal elhúzott, a magyar válogatott közben pontatlan passzokkal operált, a lövések a kapufán, esetleg a blokkokban haltak el. Fél perccel a negyed vége előtt Gurisatti Gréta csavart góllal szépített, ám a hollandoknak volt erre válaszuk.

Sajnos a folytatásban sem változott a játék képe, a nyugat-európaiak élni tudtak az emberelőnyeikkel, a mieinknek azonban ez csak elvétve sikerült. A második negyedet 3-2-re nyerték, a harmadikban pedig tovább mélyült a gödör, hét gólra nőtt a holland fór, a mieink egyszer sem találtak be. Ezt már Bíró Attila is nehezen viselte, időkérés közben egy mikrofonon vezette le a feszültséget.

A holland válogatottnak volt miért visszavágnia a magyarnak, mert tétmeccsen három éve nem sikerült felülmúlnia Magyari Aldáékat. Azóta a nyolc egymás elleni találkozó, köztük a 2020-as Eb bronzmérkőzése, a tokiói olimpia negyeddöntője és az idei vb elődöntője is magyar sikerrel végződött, most viszont egy pillanatig sem volt esély erre. Bíró Attila tanítványai a második félidőben mindössze egy gólt szerezve 13-4-re kaptak ki. Ezzel két mérkőzés után nulla ponttal áll a csapatunk, amely a következő három összecsapását jóval gyengébbnek tartott ellenféllel vívja, a csoportból való továbbjutás (az első négy helyezett kerül a kieséses szakaszba) egyelőre nincs veszélyben.

Hétfőn a férfiaknak is megkezdődik az Eb, a magyar válogatott 14 órakor Szlovénia ellen ugrik medencébe.

Európa-bajnokság, A csoport, 2. mérkőzés:

Hollandia–Magyarország 13-4 (3-1, 3-2, 4-0, 3-1)

gólszerzők: Van de Kraats, Sleeking, Joustra 3-3, Van der Sloot, Keuning, Moolhuijzen, Rogge 1-1, ill. Gurisatti, Vályi, Mahieu, Garda 1-1

További eredmények:

Horvátország–Németország 15-8 (5-2, 4-1, 3-4, 3-1)

Görögország–Románia 24-3 (8-1, 4-0, 8-0, 4-2)

Az A csoport állása: 1. Hollandia 6 pont, 2. Görögország 6, 3. Horvátország 3, 4. Németország 3, 5. Magyarország 0, 6. Románia 0.

B csoport:

Franciaország–Szerbia 15-14 (3-4, 5-2, 2-5, 5-3)

Izrael–Szlovákia 18-7 (5-2, 2-1, 7-1, 4-3)

Spanyolország–Olaszország 20.30