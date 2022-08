Marco Rossi Rómában is népszerű figura

Nem valószínű, hogy valaha volt annyi Ciro Immobile-mez úszóverseny közvetlen környezetében, mint ma délután Rómában. A Lazio-drukkerek láthatóan szeretik csapatuk kapitányát és Serie A-gólrekorderét, a legtöbb szurkoló az ő nevével ellátott mezben jelent meg a Stadio Olimpicónál, ahol szűk másfél órával a mérkőzés kezdete előtt már kezdtek kialakulni a sorok a stadionba való beléptetésnél.

Néhány drukkerrel beszélgetve a következő megállapításokat tehetjük:

– A magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi Rómában is népszerű, szívesen látnák őt dolgozni az olasz futballban is.

– A magyar válogatott kemény dió a Nemzetek Ligájában, de az olaszok arra számítanak, hogy végül beigazolódik a papírforma, és az ő válogatottjuk a mienk előtt végez a közös csoportban, amelyet jelenleg Magyarország vezet a németek, az olaszok és az angolok előtt.

– Két aktív magyar futballista neve mond errefelé valamit: Szoboszlai Dominiké és Gulácsi Péteré.

– Mindez azt is jelenti, hogy a Serie A-ban legutóbbi magyarként huzamosabb időt eltöltő Nagy Ádám nem ragadt meg az olasz emlékezetben, pedig ő pont a Lazio mostani ellenfelénél, a Bolognában játszott 2019-ig.

– Az úszó Eb-ről hallottak, de ők most a foci miatt érkeztek.

Dióhéjban összefoglalva. A Foro Italico környékén egyébként már délután kettő óta közúti lezárások vannak, az úszó Eb médiatribünjén pedig este tíz után nem lehet dolgozni biztonsági okok miatt. Addigra rég véget ér a Lazio meccse, így rejtély, hogy miért.

