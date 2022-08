Néhány perc alatt omlott össze teljesen a Mol Fehérvár Kisvárdán

Érződött is a vendégeken, hogy a hét közben nehéz meccset játszottak, a Kisvárda sokkal frissebben és jobban futballozott már az első félidőben is. Több helyzetet dolgozott ki, a 31. percben Kravcseno közeli fejesét a léc segítségével mentette a fehérvári kapus, Kovács Dániel. Igaz, a 44. percben Nego hagyott ki ziccert, tehát a vendégek is megszerezhették volna a vezetést, ám hamarosan rövid időn belül nagyon elveszítették a meccset. Ez összeomlást jelent, a hazai együttes tizenkét perc alatt három gólt rámolt be a fehérvári kapuba.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Az 51. percben Mesanovic pazar passzával Driton Camaj a bal oldalon lódulhatott meg, befelé cselezett, becsapta Larsent, majd az ötös jobb sarkáról a bal felső sarokba lőtt – 1-0. Az 56. percben Sabanov nagyot hibázott, ezért Asani szabadon mehetett el az alapvonal közeléig a jobb szélen, felnézett, majd a középen üresen hagyott Rafal Makowki fejére varázsolta a labdát, aki 5 méterről a kapu közepébe bólintotta labdát – 2-0. A 63. percben Camaj balról adott be, Jasmin Mesanovic pedig zavartalanul fejelhetett 12 méterről a kapu jobb oldalába – 3-0.

Hamarosan meglőtte a becsületgólt a Mol fehérvár, a 69. percben Pinto jobb oldali szögletét az ötösön Larsen a mellette álló Zivzivadze hátára fejelte, a labda onnan a kapu felé pattant, de Hindrich könnyen megfogta. A VAR azonban jelzett, és kiderült, hogy a labda Hej kezét is érintette, ezért Bognár Tamás játékvezető tizenegyest ítélt, ezt Kodro hajtotta végre, és magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába – 3-1.

A Mol Fehérvárban ezen a napon nem volt több, a végén Ilievszki eltalálta a kapufát, de nem nagyon szomorkodott: a játékvezető lefújta meccset, a Kisvárda győzött.

NB I 5. forduló

Péntek

Újpest–Paks 2-3 (0-1) Szusza Ferenc Stadion, 2596 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Diaby (66.), Gouré (75.), illetve Windecker (7.), Varga B. (11-esből 51.), Papp K. (56.)

Szombat

Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC 1-1 (1-1), Mezőkövesd, 1500 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Pillár (44.), illetve Holender (24.)

Kecskeméti TE–ZTE FC 3-1 (1-1), Kecskemét, Széktói-stadion, 1627 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Banó-Szabó (11-esből 42.), Szabó L. (55., 11-esből 60.), illetve Bedi (12.). Kiállítva: Tóth B. (Kecskemét 88.), Huszti A. (ZTE, 40.)

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 1-1 (1-0), Nagyerdei Stadion, 803 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Dzsudzsák (11-esből 21.), illetve Zahedi (88.)

Vasárnap

Kisvárda Master Good–Mol Fehérvár FC 3-1 (0-0), Kisvárda, 2000 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Camaj (51.), Makowski (55.), Mesanovic (63.), illetve Kodro (11-esből 70.)

Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd 17.30

Borítókép: Hindrich, a Kisvárda fiatal kapusa is bemutatott bravúrt a meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)