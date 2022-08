Későn ébredt a Fehérvár, és nem jutott be a csoportkörbe

A német szurkolók többségében békésen készülődtek a meccsre, és általános meggyőződésük volt, hogy az első találkozón a Fehérvár csak a huszadik percben történt kölni kiállításnak köszönhetően tudott 2-1-re nyerni. Tehát egyértelműen győzelemben és továbbjutásban reménykedtek.

Így voltak ezzel a fehérvári ultrák is, akik a mérkőzést megelőző éjszakán két órakor a Köln szállásánál rendezett tűzijátékkal próbálták megzavarni az ellenfél pihenését.

Így vagy úgy, a Köln három helyen változtatott az első mérkőzés kezdőjéhez képest, a Fehérvár viszont a győztes csapaton ne változtass elvet követve ugyanúgy állt fel, azaz így: Kovács – Nego, Larsen, Stopira, Sabanov, Hangya – Bamgboye, Pinto, Fiola, Dárdai – Zivzivadze.

Fotó: Mirkó István

Remek hangulatban kezdődött a mérkőzés, a kölni drukkerek görögtüzeket gyújtottak, és zajlott a hangpárbaj a két kapu mögött. Öt perc után a pályán is elkezdtek zajlani az események. A hazaiaknál Bamgboye okozott veszélyt a jobb szélen, de nagyobb helyzete a Kölnnek akadt, amit Florian Kantz fölé lőtt. A német csapatkapitány a tizedik percben javított, jól tekert középre szögletből, és Timo Hübers az elalvó fehérvári védők gyűrűjében a léc alá fejelt – 0-1.

Nem ilyen kezdést terveztek a hazaiak, a kint kiharcolt előny máris odalett, és a folytatás sem volt jobb.

Gólja után a Köln egyértelműen magához ragadta az irányítást, a játék a magyar térfélen folyt, a fehérvári közönségnek mindössze egy-egy szép egyéni megoldás (Stopira szerelése, Fiola sarkazása) jelentett örömforrást, egyébként csak a németeken múlt, hogy nem többgólos előnnyel vonultak szünetre. Beszédesek voltak a statisztikák: 13-2 volt a lövési kísérletek és 5-1 a szögletek aránya a vendégek javára.

Fotó: Mirkó István

A második félidőből még egy perc sem telt el, amikor újabb kölni szöglet után megszületett a második német gól: a rövidnél megcsúsztatták a labdát a vendégek, és a hosszún Szkiri lőtt a kapuba – 0-2.

Muszáj volt elkezdenie futballoznia a Fehérvárnak, és ezzel a hozzáállással érdekes módon tudott is veszélyt teremteni a Köln kapuja előtt, Dárdai Palkó bal oldalról való centerezése után öt méterről Zivzivadze lábában maradt a szépítő – de annál sokkal fontosabb – gól. Később a grúz csatár távoli lövéssel is próbára tette a német kapust, és Marvin Schwäbe újra védett.

Az utolsó negyedórára elfogyott a Vidi puskapora, a Köln rutinosan, olykor az időt is húzva tartotta a számára tökéletes 2-0-s eredményt, Steffen Baumgart vezetőedző még a kiállítását is bevállalta némi balhét generálva, s a legvégén a harmadik kölni gól is megszületett.

A németek megkapták, amiért jöttek, megfordították a párharcot, és bejutottak az Ekl csoportkörébe. A Fehérvárnak sokba került, hogy csak ötven perc után kezdett el játszani.

Európa-konferencialiga-selejtező, rájátszás, visszavágó: Fehérvár–1. FC Köln (német) 0-3 (0-1), Székesfehérvár, Mol Aréna Sóstó, 10 411 néző, jv.: Palabiyik (török), gólszerző: Hübers (10.), Szkiri (46.), Schindler (94.). Továbbjutott a Köln 4-2-es összesítéssel.

Borítókép: Nego és Fiola küzd a labdáért a Köln elleni mérkőzésen (Fotó: Mirkó István)