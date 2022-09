A nagyobb fizikum győzött, vereséggel kezdett az Eb-n a magyar csapat

Hiába volt ez nyitómeccs, mindenki tudta, hogy az eredmény sorsdöntő lehet. A csoport négy kiemelkedő válogatottja – Litvánia, Szlovénia, Franciaország és Németország – közé csak az férkőzhet be nagy meglepetést okozva, amely most nyerni tud. Bosznia-Hercegovina egyébként kis híján el sem tudott jönni az Európa-bajnokságra, a szövetségének nem volt rá pénze, a szponzorok sem nyúltak a zsebükbe, végül össznépi gyűjtés eredményeképpen jött össze a szükséges összeg.

A bosnyákok a világranglistán kicsit mögöttünk állnak, a FIBA erősorrendjében viszont előttünk, így kétesélyesnek látszott az összecsapás annak ellenére, hogy náluk találhatunk egy igazi NBA-sztárt is Josef Nurkic személyében. Ugyanakkor Ivkovics Sztojan magyar szövetségi kapitány okkal hangoztatja gyakran, hogy a magyar válogatott az utóbbi években rendre legyőzte a nálánál valamivel többre taksát ellenfeleket.

Forrás: Fiba.com

Dzanan Musa triplájával indult el a mérkőzés, érdekesség, hogy őt ekkor Hanga Ádám őrizte, és ők ketten már csapattársak, a bosnyák ugyanis a nyáron a Real Madridhoz szerződött. Néhány ügyes kosárral, jó védekezéssel, majd Vojvoda Dávid hárompontosával négy perc elteltével 11-5-re vezetett a magyar csapat, a bosnyákok gyorsan időt is kértek. A bosnyák tornyok ebben az időszakban nemigen tudtak érvényesülni a palánkunk alatt, zömmel sikerült őket kiszorítani. Váradi Benedek triplájával már 20-13 volt az eredmény, fegyelmezetten és jól játszott a csapat, de elég volt néhány pontatlan dobás és kihagyás a védekezésben, a rengeteg lepattanót szedő bosnyákok gyorsan felzárkóztak, ám Vojvoda utolsó másodperces triplájával így is 23-17-es magyar vezetéssel zárult az első negyed.

Forrás: Fiba.com

A folytatásra belelendült a centerünk, Mikael Hopkins is, és ha Hanga Ádám triplái célba érnek, tekintélyes előnyre is szert tehetett volna a magyar együttes, így viszont a bosnyákok a fizikai fölényüket kihasználva vissza tudtak kapaszkodni, majd ki is egyenlítettek 36-36-nál. A 15. percben például ők már 22 lepattanónál tartottak 11 magyarral szemben… Benke Szilárd két triplájára Nurkic eggyel válaszolt, a 218 centis center semlegesítése gyakran okozott megoldhatatlan gondot – 46-45-ös előnnyel mehetett az öltözőbe a csapat a nagyszünetben.

A térfélcsere után viszont Musa hárompontosa már bosnyák vezetést jelentett, de ettől fogva is fej fej mellett haladt a két válogatott. Sajnos a palánkok alatt továbbra is az ellenfél volt az úr, és a 27. perctől lépésről lépésre kezdett elhúzni Bosznia-Hercegovina. Nálunk a távoli dobások zöme célt tévesztett, érződött, a hatalmas egyenlőtlen fizikai harc rengeteg energiát felemésztett, Ivkovics Sztojan 59-68-nál okkal kért időt. Ez sem segített, a bosnyákok fölénybe kerültek, és tíz ponttal vezettek a harmadik játékrész végén. Nekidurálta magát az utolsó tíz percnek a magyar együttes, és Hanga Ádám kosarainak köszönhetően visszajött két pontra a 34. percben. A játékvezetők ekkor technikai hibát ítéltek az egyébként okkal reklamáló Ivkovics Sztojan ellen, a támadások veszítettek a hatékonyságukból , és hamarosan már tizenkettőre nőtt a hátrány.

Az utolsó két percben az egész pályás letámadással megpróbálkozott a válogatott, ám az így megszerzett labdákból nem sikerült pontot szerezni, és így hiába a nagy szív, a hatalmas harc, nem sikerült győzelemmel kezdeni az Európa-bajnokságot, és most már a bosnyákoknál is erősebb ellenfelek következnek. A magyar csapat legjobb pontszerzője Benke Szilárd volt húsz ponttal, Hanga Ádám 16, Vojvoda Dávid 15 pontig jutott, az ellenfélnél Musa és Nurkic is 19-19 pontot dobott.

Európa-bajnokság, csoportkör, B csoport, 1. forduló: Magyarország–Bosznia-Hercegovina 85-95 (23-17, 23-28, 17-28, 22-22)