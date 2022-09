Kulcsmérkőzéssel rajtol a férfiválogatott az Európa-bajnokságon

Ez azt jelenti, hogy a selejtezők további négy fordulójába nem esélytelenként érkezik majd meg novemberben és februárban a magyar válogatott, de ez még messze van, sokkal fontosabb, hogy ma magyar részvétellel négy helyszínen elkezdődik a férfi Európa-bajnokság. Hogy ez milyen nagy szó, elég azt a tényt felidézni, hogy utoljára 53 éve, tehát 1969-ben fordult elő, hogy a mi csapatunk két egymást követő Eb-re is kijutott. Ez most 2017 után sikerült újra, akkor a csapat, felülmúlva a várakozásokat, továbblépett a csoportkörből, és végül a tizenötödik helyen végzett.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A torna egyik legnagyobb meglepetése lenne, ha ez ismét sikerülne. A résztvevők rangsorában az első négyből három – Szlovénia, Franciaország és Litvánia – a mi csoportunkban játszik Kölnben, a házigazda németek a nyolcadikok, és Bosznia-Hercegovina is megelőzi öt hellyel a huszadik helyre sorolt magyar csapatot, és az első három közül bármelyik akár meg is nyerheti az Európa-bajnokságot. A kijutás a kontinenstornára azért is ad rangot a magyar férfiválogatottnak, mert a szakértők szerint minden idők legerősebb mezőnyét vonultatja fel a négy csoport hat-hat csapata, ugyanis mindegyik a legerősebb keretét tudta nevezni; itt lesz az NBA mindegyik euró­pai sztárja, összesen 45 játékos, egy-egy válogatott kereteiből stabil Euroliga-kosarasok szorultak ki – nem véletlen, hogy a labdarúgó Eb után ez a kontinens második legnézettebb, legszélesebb érdeklődést kiváltó eseménye a csapatsportágak közül.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány egyetlen percig sem titkolta, hogy számunkra a kulcsmeccs rögtön az első, amelyen az ellenfél az erősségben hozzánk legközelebb álló bosnyák együttes lesz ma 14.30 órakor (tv: M4 Sport). Ha nyerünk, akkor még egy óriási bravúr kell a továbbjutáshoz – így ez akár össze is jöhetne –, ám ha ma kikapunk, akkor viszont két bravúr kellene, és erre szinte nulla az esély.

Fotó: Fiba.com

– Most az az időszak jön, amikor élvezhetjük az elmúlt évek munkájának a gyümölcsét – mondta Ivkovics Sztojan a magyar csapat szállásán. – Nem azért, mert esélytelennek gondolnak minket, bár a papírforma szerint ez érthetőnek mondható. A srácok az elmúlt években kiérdemelték, hogy tulajdonképpen nyomás nélkül megmérethetik magukat a világsztárokkal szemben. A múlt hét csütörtökje óta lejátszottunk két remek mérkőzést, most jön a harmadik, utána újabb egy héten belül következik négy, és nagy kérdés, hogy mennyire bírjuk majd.