Tétmeccsek és világklasszisok övezik mostantól a válogatott útját

Damir Mulaomerovic egyáltalán nem udvariaskodott. A horvát szövetségi kapitány múlt csütörtökön este magától mondta ezt, miután csapata 84-64-re legyőzte a magyarokat Opatijában: – Kimondottan jó együttes a magyar, tele remek képességű játékosokkal, mint például Hanga, Vojvoda vagy Perl, jó kosárlabdát játszik, és ha megjön a honosított centere, akkor kimondottan veszélyes lesz.

Fotó: Mirkó István

Aki látta azt a mérkőzést, tanúsíthatja, hogy a horvát kapitány reális képet festett Ivkovics Sztojan csapatáról. Nagyon sok szempontból kellemetlen ellenfélnek számítunk, több olyan kosarasunk is akad, akinek könnyen elsülhet a keze, a mentalitás sohasem volt kifogásolható, ám magasságban és az azzal párosuló fizikai erőben nem tudjuk felvenni a versenyt a kontinens élvonalával. Opatijában például, amikor a két NBA-sztár, a 216 centis Ivica Zubac és a 208 centire nyúlt Dario Saric elkapta a fonalat, nem tudtunk velük mit kezdeni egyik palánk alatt sem.

Márpedig a következő két és fél hétben Európa élvonala jön majd szembe a magyar válogatottal. Ez nem túlzás, hiszen az Európa-bajnokság erősorrendjét tekintve az első négyből három – Szlovénia, Franciaország és Litvánia – a mi csoportunkban szerepel a sorsolás kegyetlensége miatt, Németország a nyolcadik, Bosznia-Hercegovina áll a legközelebb a mi huszadik helyezésünkig a maga tizenötödik pozíciójával. Előtte pedig világbajnoki selejtezőket játszunk ma a már említett litvánok, szombaton pedig a tizedik helyen álló csehek otthonában – elképesztően nehéznek ígérkező ez a sorozat, a papírforma hét vereséget ígér.

Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott azonban borított már papírformát, elég csak a legutóbbi, 2017-es Eb-re gondolni, ahonnan tovább tudott jutni, azóta ráadásul a csapat erősebb lett. Szerdán este Szombathelyen tétmérkőzés következik, ám sokan kimondatlanul is a felkészülés részének tekintik ezt a találkozót, mondván, nulla az esély a győzelemre, ezért itt még lehet kísérletezgetni. Rosco Allen, a Budapesten született, ám 12 éves kora óta Las Vegasban élő játékos ugyan nem ért ezzel egyet, szerinte ilyen nincs, a várhatóan telt ház előtt kizárólag sikeréhesen lehet kosárlabdázni, ami roppant rokonszenves hozzáállás, ám az első véleményben több realitás rejtőzik.

A litvánoknak ugyanis szinte nincsenek gyenge pontjaik, vannak viszont kiemelkedő sztárjaik. A keret két legnagyobb neve vitathatatlanul Jonas Valanciunas (213 cm) és Domantas Sabonis (211 cm). Előbbi a New Orleans Pelicans játékosa, a legutóbbi idényben pályafutása legjobb statisztikáit hozta most (17.8 pont mellett 11.4 pattanó), Sabonis 2018-ban még csak bontogatta szárnyait az Indiana Pacersnél, ezt követően viszont kétszer is All-Star lett, méghozzá egészen pazar statisztikákkal – volt, hogy húsz pont és 12 pattanó mellett közel hét gólpasszt átlagolt egy szezon során, jelenleg a Sacramento Kings játékosa. A többiek mind a kontinens élklubjaiban, többnyire az Euroligában játszanak, a kapitányuk klasszisokat lesz kénytelen kihagyni a keretből.

Fotó: AFP/Rocky Widner

A magyar válogatottól már az is bravúr, hogy eljutott a vb-selejtezők harmadik körébe, és Ivkovics Sztojan igyekszik elkerülni a konkrét választ, amikor csapata felkészültségét firtatják. Érthető, hiszen ebben a mezőnyben mondhatja, hogy mindent megtettünk, a legjobb forma sem biztos, hogy elegendő az üdvösséghez. A kicsivel előrébb sorolt válogatottakat a magyar gyakran legyőzi, de most más szintű kihívás vár rá. Ami pedig a centerkérdést illeti, amely a horvát kapitány szerint is kulcsa lehet a szereplésnek, egyelőre minden bizonytalan. A honosított, 206 centis Mikael Hopkins csaknem két hete elhagyta a kecskeméti edzőtábort, mert édesapja súlyos autóbalesetet szenvedett, és az orvosok tegnapig kómában tartották. Egyelőre nem tudni, mikor érkezik, az viszont biztos, hogy Litvánia ellen nem játszik.

Világbajnoki selejtező, férfiak, K csoport: Magyarország–Litvánia, Szombathely, 18.00 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Hanga Ádám a magyar válogatott legtekintélyesebb, egész Európában elismert sztárja (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)