Amerikában nőtt fel, Japánban játszik, a magyar válogatott a legfontosabb

– Csak azért kérdezem, mert a következő ellenfelek vb-selejtezőkön, majd az Európa-bajnokságon hasonló óriásokkal vonulnak fel.

– Igen, és éppen ezért volt okos döntés a horvátok ellen is felkészülni, mert most láthattuk, mi vár ránk a következő hetekben. Igen hasznosnak tartom ezt a meccset, érdekes lesz visszanézni majd a legfontosabb jeleneteket és leszűrni belőlük a tanulságokat. Van alkalmunk gyakorolni, hogy miként semlegesíthetjük az ellenfelek centereit, akik zömmel magassági fölényben lesznek velünk szemben.

– Az első negyedet megnyertük, nagyon jól játszott a csapat, és a horvátok a második végén vették csak át a vezetést, utána pedig egyértelműen nyertek. Mi hiányzott ahhoz, hogy végig tartsuk velük a lépést?

– A nagyszünet előtti percekben egyre agresszívabbá vált a védekezésük, mi erre nem jól reagáltunk. Ki tudtak tolni minket a gyűrűtől távolabbra, és így nehezebben tudtunk pontokat szerezni, megtört a ritmusunk. A támadásaik során pedig tudatosan és hangsúlyosan érvényesítették a fizikai fölényüket, de összességében meg kellett dolgozniuk a sikerért, mi pedig sokat tanulhatunk ebből a meccsből.

Fotó: Mirkó István

– Milyen állapotban van a csapat a háromhetes felkészülés végén?

– Szerintem jó állapotban vagyunk, és készen állunk a feladatokra. Nagyon sok és kemény edzés áll mögöttünk, még nem értük el a csúcsformát, de közeledünk hozzá. Másfél hónapot töltünk együtt beleértve a felkészülés, a selejtezők és az Európa-bajnokság idejét, ami soknak tűnik, de szerencsére nagyon egységesek vagyunk, csupa jó srác alkotja a keretet, akiket nem gond elviselni ilyen hosszú ideig, tehát mentálisan is rendben vagyunk.

– Mivel a roppant erős litvánokkal kezdjük jövő szerdán a vb-selejtezőket, hallani azt a véleményt is, hogy tulajdonképpen még az is a felkészülés része, lehet kísérletezgetni, mert semmi esélyünk, és majd a csehek ellen kell igazán jó formát nyújtani. Egyet ért ezzel?

– Egyáltalán nem. Hazai közönség előtt játszunk Szombathelyen, vélhetően sokan lesznek a lelátókon, és nekünk úgy kell pályára lépnünk, hogy nyerni akarunk, nem csak tanulni. Amúgy igaz ez minden egyes meccsre.

Pontosan tudjuk, a világ egyik legjobb csapatát fogadjuk, aki ellen rendkívül nehéz jól kosárlabdázni, de előre nem adhatjuk fel, megfelelő mentalitással kell játszani, elvégre a litvánok is emberből vannak, ők is tudnak hibázni.

Az viszont igaz, hogy a második selejtezőre Csehországban már jó lenne elérni a csúcsformát, hiszen az lesz az utolsó mérkőzésünk az Európa-bajnokság előtt, utána már alig marad idő javítani a játékon.

Fotó: Fiba.com

– Ez lesz a második Európa-bajnoksága önnek és a csapat zömének is. Öt éve nagyon jól szerepeltünk, túléltük a csoportkört, most viszont a torna legnehezebb csoportjába kerültünk, egyetlen győzelem is szenzációt jelentene.

– Öt éve nagyon élveztem az Eb minden egyes percét Kolozsvárott majd Isztambulban, és nagyon sajnálom, hogy a járvány miatt öt évet kellett várni az újabb kontinenstornára. Mindenki tudja, nagyon komoly eredmény az, hogy ismét kijutottunk rá,

és valóban, csupa nagyágyú szerepel a csoportban, de ez rangot ad nekünk, hiszen egy nagyon előkelő „klub” tagjai lehetünk. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy hozzunk egy vagy több bravúrt, és megtörténjen az a szenzáció.

– Lassan ötödik éve Japánban kosárlabdázik, jelenleg az első osztályú Niigita Albirex játékosa, ugyanakkor mindig itt van a keretben, amikor hívják. Annyira fontos a válogatott, hogy megéri a hosszú utazásokat és az olykor gyötrő átállásokat?

– Imádok hazajönni az edzőtáborokba, együtt lenni a társakkal, a meccseken pedig képviselni az országot. Valóban nagyon messziről jövök, de most könnyebb volt, mert a júniusi vb-selejtezők után a szabadság idejére is Budapesten maradtunk, és így nem kellett utaznom.